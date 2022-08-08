Serdar Ortaç

Aramızda bir sürü düşman var Sürü nankör var, ve bakan kör var Yanımda aşkı bilen sensin Hak eden sensin, sana borcum var *** Aramızda bir sürü düşman var Sürü nankör var, ve bakan kör var Yanımda aşkı bilen sensin Hak eden sensin, sana borcum var *** Delinin birisi, çaldı kalbimi çok Varlığında yeter, bana hiç borcun yok Yüzümüzde güneş, aşkımız sağ olsun Yaşasın kalbimde, başka hiç arzum yok *** Bana sorduysan, seni çok seviyor (çok seviyor) Ona kızdıysan, beni affet diyor (affet diyor) Ne kadar masum, ne çocuksu yüzün (yüzün) Bin belaya bin cezaya, eşdeğer bir sözün (sözün) *** Aramızda bir sürü düşman var Sürü nankör var, ve bakan kör var Yanımda aşkı bilen sensin Hak eden sensin, sana borcum var *** Aramızda bir sürü düşman var Sürü nankör var, ve bakan kör var Yanımda aşkı bilen sensin Hak eden sensin, sana borcum var *** Delinin birisi, çaldı kalbimi çok Varlığında yeter, bana hiç borcun yok Yüzümüzde güneş, aşkımız sağ olsun Yaşasın kalbimde, başka hiç arzum yok *** Bana sorduysan, seni çok seviyor (çok seviyor) Ona kızdıysan, beni affet diyor (affet diyor) Ne kadar masum, ne çocuksu yüzün (yüzün) Bin belaya bin cezaya, eşdeğer bir sözün (sözün) *** Aramızda bir sürü düşman var Sürü nankör var, ve bakan kör var Yanımda aşkı bilen sensin Hak eden sensin, sana borcum var *** Aramızda bir sürü düşman var Sürü nankör var, ve bakan kör var Yanımda aşkı bilen sensin Hak eden sensin, sana borcum var (borcum var) *** Aramızda bir sürü düşman var Sürü nankör var, ve bakan kör var Yanımda aşkı bilen sensin Hak eden sensin, sana borcum var *** Aramızda bir sürü düşman var Sürü nankör var, ve bakan kör var Yanımda aşkı bilen sensin Hak eden sensin, sana borcum var