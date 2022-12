Çok uzun zamandır Sahte tavırlar Bir vurdumduymazsın *** Ayrılık zor değil İnce bir nüans var Nasılsa anlarsın be güzelim Gün gelir yaşarsın *** Üzülme tatlım Ne sen ilktin Ne de ben son olacak Sonunda zaten herkes bir gün Ettiğini bulacak *** Üzülme boş ver Ne sen ilktin Ne de ben son olacak Seni bilmem benim için Her şey güzel olacak *** Çok uzun zamandır Sahte tavırlar Bir vurdumduymazsın *** Ayrılık zor değil İnce bir nüans var Nasılsa anlarsın be güzelim Gün gelir yaşarsın *** Üzülme tatlım Ne sen ilktin Ne de ben son olacak Sonunda zaten herkes bir gün Ettiğini bulacak *** Üzülme boş ver Ne sen ilktin Ne de ben son olacak Seni bilmem benim için Her şey güzel olacak *** Üzülme tatlım Ne sen ilktin Ne de ben son olacak Sonunda zaten herkes bir gün Ettiğini bulacak *** Üzülme boş ver Ne sen ilktin Ne de ben son olacak Seni bilmem benim için Her şey güzel olacak