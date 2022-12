Serdar Ortaç

Belki bu son görüşüm resmini Son gidişim yüreğinden Perişan olacağımızı gördüm Aklım karışık *** Belki ödeyemem bir vefa gibi Elbet bilirim emeğin çok Yandım sönemem, külü dağ gibi Silsem yapışık *** Yalan, iftira mı bu zaman? Çözsün her şeyi bu beden Aynı dağ gibi yıksan alışık Sorsan bu defa hâlimi, perişan apaçık *** Ok çıkmış bir kere yaydan Kalp yorgun fırtına kardan Bana şöyle gözün gibi davran Kalbinden vururum *** Ok çıkmış bir kere yaydan Kalp yorgun fırtına, kardan Neme lazım aşk vurmazsa Sırtından vururum *** Belki bu son görüşüm resmini Son gidişim yüreğinden Perişan olacağımızı gördüm Aklım karışık *** Belki ödeyemem bir vefa gibi Elbet bilirim emeğin çok Yandım sönemem, külü dağ gibi Silsem yapışık *** Yalan, iftira mı bu zaman? Çözsün her şeyi bu beden Aynı dağ gibi yıksan alışık Sorsan bu defa hâlimi, perişan apaçık *** Ok çıkmış bir kere yaydan Kalp yorgun fırtına kardan Bana şöyle gözün gibi davran Kalbinden vururum *** Ok çıkmış bir kere yaydan Kalp yorgun fırtına, kardan Neme lazım aşk vurmazsa Sırtından vururum *** Ok çıkmış bir kere yaydan Kalp yorgun fırtına kardan Bana şöyle gözün gibi davran Kalbinden vururum *** Ok çıkmış bir kere yaydan Kalp yorgun fırtına, kardan Neme lazım aşk vurmazsa Sırtından vururum