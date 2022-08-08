Ok Çıkmış Yaydan (Belma Şahin) Şarkı Sözleri
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Serdar Ortaç
Ok Çıkmış Yaydan (Belma Şahin)
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Belki bu son görüşüm resmini
Son gidişim yüreğinden
Perişan olacağımızı gördüm
Aklım karışık
***
Belki ödeyemem bir vefa gibi
Elbet bilirim emeğin çok
Yandım sönemem, külü dağ gibi
Silsem yapışık
***
Yalan, iftira mı bu zaman?
Çözsün her şeyi bu beden
Aynı dağ gibi yıksan alışık
Sorsan bu defa hâlimi, perişan apaçık
***
Ok çıkmış bir kere yaydan
Kalp yorgun fırtına kardan
Bana şöyle gözün gibi davran
Kalbinden vururum
***
Ok çıkmış bir kere yaydan
Kalp yorgun fırtına, kardan
Neme lazım aşk vurmazsa
Sırtından vururum
***
Belki bu son görüşüm resmini
Son gidişim yüreğinden
Perişan olacağımızı gördüm
Aklım karışık
***
Belki ödeyemem bir vefa gibi
Elbet bilirim emeğin çok
Yandım sönemem, külü dağ gibi
Silsem yapışık
***
Yalan, iftira mı bu zaman?
Çözsün her şeyi bu beden
Aynı dağ gibi yıksan alışık
Sorsan bu defa hâlimi, perişan apaçık
***
Ok çıkmış bir kere yaydan
Kalp yorgun fırtına kardan
Bana şöyle gözün gibi davran
Kalbinden vururum
***
Ok çıkmış bir kere yaydan
Kalp yorgun fırtına, kardan
Neme lazım aşk vurmazsa
Sırtından vururum
***
Ok çıkmış bir kere yaydan
Kalp yorgun fırtına kardan
Bana şöyle gözün gibi davran
Kalbinden vururum
***
Ok çıkmış bir kere yaydan
Kalp yorgun fırtına, kardan
Neme lazım aşk vurmazsa
Sırtından vururum