Serdar Ortaç

Üstüme gelme, inanamam Beni ben gibi sevmedi bilirim Bu sefer de yalancı ben olamam Seni bir kalemde rezil ederim *** Sakın üstüme gelme, inanamam Beni ben gibi sevmedi bilirim Bu sefer de yalancı ben olamam Seni bir kalemde rezil ederim *** Korkuyorum Sana aşktan söz etmeye ben İnatçıyım, derdim çok Dostum var, hiç dermanım yok *** Ah ne zaman? Bu ayrılık pek yaman Neler çektim bu dünyadan? El mi yaman, ben mi yaman? *** Bu devirde kimse sultan değil Hükümdar değil, bezirgan değil Bu kadar güvenme hiç kendine Kimse şah değil, padişah değil *** Bu devirde kimse sultan değil Hükümdar değil, bezirgan değil Bu kadar güvenme hiç kendine Kimse şah değil, padişah değil *** Üstüme gelme, inanamam Beni ben gibi sevmedi bilirim Bu sefer de yalancı ben olamam Seni bir kalemde rezil ederim *** Üstüme gelme, inanamam Beni ben gibi sevmedi bilirim Bu sefer de yalancı ben olamam Seni bir kalemde rezil ederim *** Korkuyorum Sana aşktan söz etmeye ben İnatçıyım, derdim çok Dostum var, hiç dermanım yok *** Ah ne zaman? Bu ayrılık pek yaman Neler çektim bu dünyadan? El mi yaman, ben mi yaman? *** Bu devirde kimse sultan değil Hükümdar değil, bezirgan değil Bu kadar güvenme hiç kendine Kimse şah değil, padişah değil *** Bu zamanda kimse sultan değil Hükümdar değil, bezirgan değil Bu kadar güvenme hiç kendine Kimse şah değil, padişah değil *** Bu devirde kimse sultan değil Hükümdar değil, bezirgan değil Bu kadar güvenme hiç kendine Kimse şah değil, padişah değil *** Bu zamanda kimse sultan değil Hükümdar değil, bezirgan değil Bu kadar güvenme hiç kendine Kimse şah değil, padişah değil *** Bu devirde kimse sultan değil