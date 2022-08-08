Padişah Şarkı Sözleri
Serdar Ortaç Padişah şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Serdar Ortaç Padişah şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Padişah sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Üstüme gelme, inanamam
Beni ben gibi sevmedi bilirim
Bu sefer de yalancı ben olamam
Seni bir kalemde rezil ederim
***
Sakın üstüme gelme, inanamam
Beni ben gibi sevmedi bilirim
Bu sefer de yalancı ben olamam
Seni bir kalemde rezil ederim
***
Korkuyorum
Sana aşktan söz etmeye ben
İnatçıyım, derdim çok
Dostum var, hiç dermanım yok
***
Ah ne zaman?
Bu ayrılık pek yaman
Neler çektim bu dünyadan?
El mi yaman, ben mi yaman?
***
Bu devirde kimse sultan değil
Hükümdar değil, bezirgan değil
Bu kadar güvenme hiç kendine
Kimse şah değil, padişah değil
***
Bu devirde kimse sultan değil
Hükümdar değil, bezirgan değil
Bu kadar güvenme hiç kendine
Kimse şah değil, padişah değil
***
Üstüme gelme, inanamam
Beni ben gibi sevmedi bilirim
Bu sefer de yalancı ben olamam
Seni bir kalemde rezil ederim
***
Üstüme gelme, inanamam
Beni ben gibi sevmedi bilirim
Bu sefer de yalancı ben olamam
Seni bir kalemde rezil ederim
***
Korkuyorum
Sana aşktan söz etmeye ben
İnatçıyım, derdim çok
Dostum var, hiç dermanım yok
***
Ah ne zaman?
Bu ayrılık pek yaman
Neler çektim bu dünyadan?
El mi yaman, ben mi yaman?
***
Bu devirde kimse sultan değil
Hükümdar değil, bezirgan değil
Bu kadar güvenme hiç kendine
Kimse şah değil, padişah değil
***
Bu zamanda kimse sultan değil
Hükümdar değil, bezirgan değil
Bu kadar güvenme hiç kendine
Kimse şah değil, padişah değil
***
Bu devirde kimse sultan değil
Hükümdar değil, bezirgan değil
Bu kadar güvenme hiç kendine
Kimse şah değil, padişah değil
***
Bu zamanda kimse sultan değil
Hükümdar değil, bezirgan değil
Bu kadar güvenme hiç kendine
Kimse şah değil, padişah değil
***
Bu devirde kimse sultan değil