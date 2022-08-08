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7/24 Dinle Gold 2011

Gold 2011 Şarkı Sözleri

Serdar Ortaç Gold 2011 şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Serdar Ortaç Gold 2011 şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Gold 2011 sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Serdar Ortaç

Serdar Ortaç

Gold 2011

  • Para Para

  • Aramızdaki

  • Elimle

  • Hayat İzi

  • Hile

  • İşim Olmaz (remix)

  • Kara Kedi (remix)

  • Koca Koca

  • Kolayca (remix)

  • Mikrop (remix)

  • Poşet (remix)

  • Var Mı? (remix)

  • Yok Mu

  • Yıldız

  • Hile ( Slow Mix )

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