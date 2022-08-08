Serdar Ortaç

Ben ne sana taparım, ne seni ararım, ne trip atarım Sen ne beni oyala, ne omuz ovala, işime bakarım Ben o nazı çekemem, günaha giremem, kötü söz edemem Aşk bu kızıl ötesi, yaralı müzesi, hareket edemem *** Acılarım heveste, güneş açar aheste, bir kapalı kafesteyim Topu topu bir deste, ara sıra bir besle, iki nota bir besteyim Seni çöpe atacağım poşete yazık Bir sigara yakacağım ateşe yazık *** Aşk gidene acımak mı? Bu yükü taşımak mı? Yarayı kaşımak mı? Sor iyisi çıkacak mı? İçime akacak mı? Ve güneş açacak mı? *** Aşk gidene acımak mı? Bu yükü taşımak mı? Yarayı kaşımak mı? Sor iyisi çıkacak mı? İçime akacak mı? Ve güneş açacak mı? *** Ben ne sana taparım, ne seni ararım, ne trip atarım Sen ne beni oyala, ne omuz ovala, işime bakarım Ben o nazı çekemem, günaha giremem, kötü söz edemem Aşk bu kızıl ötesi, yaralı müzesi, hareket edemem *** Acılarım heveste, güneş açar aheste, bir kapalı kafesteyim Topu topu bir deste, ara sıra bir besle, iki nota bir besteyim Seni çöpe atacağım poşete yazık Bir sigara yakacağım ateşe yazık *** Aşk gidene acımak mı? Bu yükü taşımak mı? Yarayı kaşımak mı? Sor iyisi çıkacak mı? İçime akacak mı? Ve güneş açacak mı? *** Aşk gidene acımak mı? Bu yükü taşımak mı? Yarayı kaşımak mı? Sor iyisi çıkacak mı? İçime akacak mı? Ve güneş açacak mı? *** Aşk gidene acımak mı? Bu yükü taşımak mı? Yarayı kaşımak mı? Sor iyisi çıkacak mı? İçime akacak mı? Ve güneş açacak mı? *** Aşk gidene acımak mı? Bu yükü taşımak mı? Yarayı kaşımak mı? Sor iyisi çıkacak mı? İçime akacak mı? Ve güneş açacak mı?