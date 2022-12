Serdar Ortaç

Ray Acıyorum acıların, Seni üzen şekilde, Sanıyorum bulunacak, Seni yazan bir kelime. *** Gözüne maviyi, yüzüne talihi Yazan o Allaha, can verip gitsem. İçimi anlasan, dilimi bağlasan Sana bir tek söz var, kabul etsen. *** Neden, çok üzerine düştüm yavrum, Şımarma dedim ama çıktın raydan. O tatlı gülüşüne, bittim yavrum, Çıkardı beni, kara zindanlardan. *** Ben, aşkın acısını çektim yavrum, Sen anlamazsın, o yangınlardan, Elimle kucağına bir kalp verdim, Kolaysa, koru onu düşmanlardan...

Gücüm Yok Yoruldum üzerine düşmeye kendime ağlıyorum Senin çok kahrını çektim ama yeni anlıyorum Bakarsın hayat bize en güzel hediyeyi verecek Şaşırmam hak edeni bulunca bu acıya son verecek *** Uzatma seni benim kadar kimse sevmez bilirim Uzatma aşktan kaçmak için sebep bile yok Yalvartma güneş kadar sıcak tenin gibi serserinim Yalvartma aşktan korkmak için sebep bile yok *** Gücüm yok, gücüm yok, gücüm yok Aşk her zaman yakar sevince dön geriye Gücüm yok, gücüm yok, gücüm yok Dünya yalan dolan güvenme kimselere

Üzecek Adam Çok Gidiyorum acımadan Peşimde bir sürü hatırası Biliyorum yaşamadan Yolumu çizdi kesin yukarısı *** Güneşin tadı boşa gider açmadan Kurudum bana verin onu kaçmadan Aramak gerek iyi kötü seçmeden Yaşamak gerek hayat izi geçmeden *** Yüzündeki acıyı gördüm, gördüm Arama aşktan duvar ördüm, ördüm Ara sıra gelip haber ver Üzecek adam çok *** Sana dün gece asılı kaldım, kaldım Yüreğine yazılı kaldım, kaldım Daha sıkı kazı diyorsun Silecek adam çok *** Gidiyorum acımadan Peşimde bir sürü hatırası Biliyorum yaşamadan Yolumu çizdi kesin yukarısı *** Güneşin tadı boşa gider açmadan Kurudum bana verin onu kaçmadan Aramak gerek iyi kötü seçmeden Yaşamak gerek hayat izi geçmeden *** Yüzündeki acıyı gördüm, gördüm Arama aşktan duvar ördüm, ördüm Ara sıra gelip haber ver Üzecek adam çok *** Sana dün gece asılı kaldım, kaldım Yüreğine yazılı kaldım, kaldım Daha sıkı kazı diyorsun Silecek adam çok *** Gidiyorum acımadan Peşimde bir sürü hatırası Biliyorum yaşamadan Yolumu çizdi kesin yukarısı *** Güneşin tadı boşa gider açmadan Kurudum bana verin onu kaçmadan Aramak gerek iyi kötü seçmeden Yaşamak gerek hayat izi geçmeden *** Yüzündeki acıyı gördüm, gördüm Arama aşktan duvar ördüm, ördüm Ara sıra gelip haber ver Üzecek adam çok *** Sana dün gece asılı kaldım, kaldım Yüreğine yazılı kaldım, kaldım Daha sıkı kazı diyorsun Silecek adam çok *** Yüzündeki acıyı gördüm, gördüm Arama aşktan duvar ördüm, ördüm Ara sıra gelip haber ver Üzecek adam çok *** Sana dün gece asılı kaldım, kaldım Yüreğine yazılı kaldım, kaldım Daha sıkı kazı diyorsun Silecek adam çok *** Yüzündeki acıyı gördüm, gördüm Arama aşktan duvar ördüm, ördüm Ara sıra gelip haber ver Üzecek adam çok *** Sana dün gece asılı kaldım, kaldım Yüreğine yazılı kaldım, kaldım Daha sıkı kazı diyorsun Silecek adam çok *** Gidiyorum doyamadan Peşimde bir sürü hatırası

Ağlaya Ağlaya Uğraşma gece gece benle Ayrıldık inadına senle Sessiz kal bir adım ötemde Çığlık işe yaramaz *** Ayrıldık kötü bir zamanda Gerçek suç sana inananda Hiç kimse aşk konusunda benimle aşık atamaz *** Laf atanlar neredeydi bana yüzyıllar önce Kitabım yanlış yazmaz huzur her şeyden önce Sanırım mutsuzmuşsun bana sırtını döndükçe O zaman sahip çıksın insan birini sevince *** Ağlaya ağlaya ağlaya aşık oldum Ağlaya ağlaya ağlaya harap oldum Ağlaya ağlaya ağlaya aşık oldum Ağlaya ağlaya ağlaya senin oldum *** Laf atanlar neredeydi bana yüzyıllar önce Kitabım yanlış yazmaz huzur her şeyden önce Sanırım mutsuzmuşsun bana sırtını döndükçe O zaman sahip çıksın insan birini sevince *** Ağlaya ağlaya ağlaya aşık oldum Ağlaya ağlaya ağlaya harap oldum Ağlaya ağlaya ağlaya aşık oldum Ağlaya ağlaya ağlaya senin oldum *** Ayrıldık kötü bir zamanda Gerçek suç sana inananda Hiç kimse aşk konusunda benimle aşık atamaz *** Laf atanlar neredeydi bana yüzyıllar önce Kitabım yanlış yazmaz huzur her şeyden önce Sanırım mutsuzmuşsun bana sırtını döndükçe O zaman sahip çıksın insan birini sevince *** Ağlaya ağlaya ağlaya aşık oldum Ağlaya ağlaya ağlaya harap oldum Ağlaya ağlaya ağlaya aşık oldum Ağlaya ağlaya ağlaya senin oldum *** Ağlaya ağlaya ağlaya aşık oldum Ağlaya ağlaya ağlaya harap oldum Ağlaya ağlaya ağlaya aşık oldum Ağlaya ağlaya ağlaya senin oldum

Tez Bilseydim, senin gibi yalan dolan oyunları Kuralları bozmazdım Durup dururken özlemedim yılları, olanları *** Hayat beni götür aşktan yana Kırılmasın kalbi benim kadar Kim derdi ki gönül aşktan yana Değerim yok çakıl taşı kadar *** Geç benimle dalga malga geç gitsin Aşkı bırak kollarımdan tez gitsin Şu dünyayı karış karış gez bitsin Havan batsın, ünün artsın ya *** Geç benimle dalga malga geç gitsin Aşkı bırak kollarımdan tez gitsin Şu dünyayı karış karış gez bitsin Havan batsın, ünün artsın ya *** Bilseydim, senin gibi yalan dolan oyunları Kuralları bozmazdım Durup dururken özlemedim yılları, olanları *** Hayat beni götür aşktan yana Kırılmasın kalbi benim kadar Kim derdi ki gönül aşktan yana Değerim yok çakıl taşı kadar *** Geç benimle dalga malga geç gitsin Aşkı bırak kollarımdan tez gitsin Şu dünyayı karış karış gez bitsin Havan batsın, ünün artsın ya *** Geç benimle dalga malga geç gitsin Aşkı bırak kollarımdan tez gitsin Şu dünyayı karış karış gez bitsin Havan batsın, ünün artsın ya *** Hayat beni götür aşktan yana Kırılmasın kalbi benim kadar Kim derdi ki gönül aşktan yana Değerim yok çakıl taşı kadar *** Geç benimle dalga malga geç gitsin Aşkı bırak kollarımdan tez gitsin Şu dünyayı karış karış gez bitsin Havan batsın, ünün artsın ya *** Geç benimle dalga malga geç gitsin Aşkı bırak kollarımdan tez gitsin Şu dünyayı karış karış gez bitsin Havan batsın, ünün artsın ya *** Değerim yok çakıl taşı kadar

İstediği Gibi Hayat ikimizin istediği gibi olsaydı eğer Kalbimi acıtan ayrılık yerini sevgiye tez bırakır *** Üstüne gitmenin acelesi yok Sihirli hassas bir aşk meselesisin Elimde masum yalan becerisi yok Sabırlı enfes bir aşk meselesisin *** Sonumuzu görüp, sağa sola dönüp daha iyi kadere çalış İki nefes alıp o büyülü yerin tadına da iyice alış Seni bana veren Yaradan'a dönüp günahını göremiyo'sun Kötüsünü bilip buruk acımıza şükür bile edemiyo'sun *** Hayat ikimizin istediği gibi olsaydı eğer Kalbimi acıtan ayrılık yerini sevgiye tez bırakır Bugün yüreğime verdiğin acıyı toplasaydım eğer Ne yaz kokusunu ne aşk dokusunu, dağları içine alır *** Hayat ikimizin istediği gibi olsaydı eğer Kalbimi acıtan ayrılık yerini sevgiye tez bırakır Bugün yüreğime verdiğin acıyı toplasaydım eğer Ne yaz kokusunu ne aşk dokusunu, dağları içine alır *** Üstüne gitmenin acelesi yok Sihirli hassas bir aşk meselesisin Elimde masum yalan becerisi yok Sabırlı enfes bir aşk meselesisin *** Sonumuzu görüp, sağa sola dönüp daha iyi kadere çalış İki nefes alıp o büyülü yerin tadına da iyice alış Seni bana veren Yaradan'a dönüp günahını göremiyorsun Kötüsünü bilip buruk acımıza şükür bile edemiyorsun *** Hayat ikimizin istediği gibi olsaydı eğer Kalbimi acıtan ayrılık yerini sevgiye tez bırakır Bugün yüreğime verdiğin acıyı toplasaydım eğer Ne yaz kokusunu ne aşk dokusunu, dağları içine alır *** Sonumuzu görüp, sağa sola dönüp daha iyi kadere çalış İki nefes alıp o büyülü yerin tadına da iyice alış Seni bana veren Yaradan'a dönüp günahını göremiyorsun Kötüsünü bilip buruk acımıza şükür bile edemiyorsun *** Hayat ikimizin istediği gibi olsaydı eğer Kalbimi acıtan ayrılık yerini sevgiye tez bırakır Bugün yüreğime verdiğin acıyı toplasaydım eğer Ne yaz kokusunu ne aşk dokusunu, dağları içine alır

Dileğim Aşk Zor, bu aşkta yeni dönem imkânsız Sözünü yedi bile ahlaksız Bu da bize ders olsun Bir tarz olsun *** Sen, yazık daha yaşı çok gençsin Sana geleceği aşk seçsin Yazıyorsa alnında Muradında *** Acılarımız büyük, anılarımız çok Sana inanıp sona ereceğimiz yok Kavuşamadık ama deli dolu gezdik Bizi yoran her şeyin üzerini çizdik *** Tuttum, dileğim aşk, bunun için ne yoruldum Yarası dert olur içime, güvendim Havalı sarhoşun birine, içimde acısı var *** Tuttum, dileğim aşk, bunun için ne yoruldum Yarası dert olur içime, güvendim Havalı sarhoşun birine, içimde acısı var *** Yeah, now drop your hands and make some noise (One, two, three, four) *** Zor, bu aşkta yeni dönem imkânsız Sözünü yedi bile ahlaksız Bu da bize ders olsun Bir tarz olsun *** Sen, yazık daha yaşı çok gençsin Sana geleceği aşk seçsin Yazıyorsa alnında Muradında *** Acılarımız büyük, anılarımız çok Sana inanıp sona ereceğimiz yok Kavuşamadık ama deli dolu gezdik Bizi yoran her şeyin üzerini çizdik *** Tuttum, dileğim aşk, bunun için ne yoruldum Yarası dert olur içime, güvendim Havalı sarhoşun birine, içimde acısı var *** Tuttum, dileğim aşk, bunun için ne yoruldum Yarası dert olur içime, güvendim Havalı sarhoşun birine, içimde acısı var *** Tuttum, dileğim aşk, bunun için ne yoruldum Yarası dert olur içime, güvendim Havalı sarhoşun birine, içimde acısı var *** Tuttum, dileğim aşk, bunun için ne yoruldum Yarası dert olur içime, güvendim Havalı sarhoşun birine, içimde acısı var

Oyun Bozan Sensin dünyamın kalbi Sensin aşkın en kutsal hâli Gördüm, ayrılığı gördüm İçten içe yandırma bari *** Ne kadar çok benziyoruz hiç şüphe yok Ne kadar çok anlaştık, böylesi yok Seni hissetmek aşkların en güzeli Sana muhtacım güzellerin güzeli *** Yalanım varsa gel beni utandır Sana göz kırpan sahte ve yalandır Seni gerçekten gönülden sevdim Bunu mahveden oyunbozandır *** Yalanım varsa gel beni utandır Sana göz kırpan sahte ve yalandır Seni gerçekten gönülden sevdim Bunu mahveden oyunbozandır *** Sensin dünyamın kalbi Sensin aşkın en kutsal hâli Gördüm, ayrılığı gördüm İçten içe yandırma bari *** Ne kadar çok benziyoruz hiç şüphe yok Ne kadar çok anlaştık, böylesi yok Seni hissetmek aşkların en güzeli Sana muhtacım güzellerin güzeli *** Yalanım varsa gel beni utandır Sana göz kırpan sahte ve yalandır Seni gerçekten gönülden sevdim Bunu mahveden oyunbozandır *** Yalanım varsa gel beni utandır Sana göz kırpan sahte ve yalandır Seni gerçekten gönülden sevdim Bunu mahveden oyunbozandır *** Ne kadar çok benziyoruz hiç şüphe yok Ne kadar çok anlaştık, böylesi yok Seni hissetmek aşkların en güzeli Sana muhtacım güzellerin güzeli *** Yalanım varsa gel beni utandır Sana göz kırpan sahte ve yalandır Seni gerçekten gönülden sevdim Bunu mahveden oyunbozandır *** Yalanım varsa gel beni utandır Sana göz kırpan sahte ve yalandır Seni gerçekten gönülden sevdim Bunu mahveden oyunbozandır Bunu mahveden oyunbozandır

Denemek İstersen Denemek istersen kapımın kilidi açık Ama küçümsersen bozuşuruz apaçık Buna tahammül yok yeniden ağlamaya Buna da hakkın yok beni azarlamaya *** Ara sıra unutuyorum başıma nelerin geleceğini Sana kul köle gibi inanıp yine başını alıp gideceğim Ara sıra unutuyorum başıma nelerin geleceğini Sana kul köle gibi inanıp yine başını alıp gideceğim *** Benimle yaşamaya var mı gücün? Bütün kapıları kapat bir düşün Bu aşka güvenim azaldığı gün Gelene yazık, gidene yazık *** Dokunma yaralara kendi geçer Bu kalp onu seveni kendi seçer O eski hevesim azaldığı gün Sevene yazık, gelene yazık *** Denemek istersen kapımın kilidi açık Ama küçümsersen bozuşuruz apaçık Buna tahammül yok yeniden ağlamaya Buna da hakkın yok beni azarlamaya *** Ara sıra unutuyorum başıma nelerin geleceğini Sana kul köle gibi inanıp yine başını alıp gideceğim Ara sıra unutuyorum başıma nelerin geleceğini Sana kul köle gibi inanıp yine başını alıp gideceğim *** Benimle yaşamaya var mı gücün? Bütün kapıları kapat bir düşün Bu aşka güvenim azaldığı gün Gelene yazık, gidene yazık *** Dokunma yaralara kendi geçer Bu kalp onu seveni kendi seçer O eski hevesim azaldığı gün Sevene yazık, gelene yazık *** Benimle yaşamaya var mı gücün? Bütün kapıları kapat bir düşün Bu aşka güvenim azaldığı gün Gelene yazık, gidene yazık *** Dokunma yaralara kendi geçer Bu kalp onu seveni kendi seçer O eski hevesim azaldığı gün Sevene yazık, gelene yazık *** Benimle yaşamaya var mı gücün? Bütün kapıları kapat bir düşün Bu aşka güvenim azaldığı gün Gelene yazık, gidene yazık *** Dokunma yaralara kendi geçer Bu kalp onu seveni kendi seçer O eski hevesim azaldığı gün Sevene yazık, gelene yazık

Ne Bu Neşe Ne bu neşe beni deli eden? Ne bu tavır? Seni her gören kıskanır Deli serserinim ben *** Gel içelim Kadehimde aşkın acı tadı Beni zor günümde aramadı Yine sersefilim ben *** Kaçamadım Bir sihir mi var gözlerinde? Bakamam sana uyuduğunda Seninim canım dilediğinde *** Aşkım anlat Kalacak mısın oralarda? Çok uzaktasın yatağıma Seni sevmemin sebebi var *** Ne bu neşe beni deli eden? Ne bu tavır? Seni her gören kıskanır Deli serserinim ben *** Gel içelim Kadehimde aşkın acı tadı Beni zor günümde aramadı Yine sersefilim ben *** Kaçamadım Bir sihir mi var gözlerinde? Bakamam sana uyuduğunda Seninim canım dilediğinde *** Aşkım anlat Kalacak mısın oralarda? Çok uzaktasın yatağıma Seni sevmemin sebebi var *** Ne bu neşe beni deli eden? Ne bu tavır? Seni her gören kıskanır Deli serserinim ben *** Gel içelim Kadehimde aşkın acı tadı Beni zor günümde aramadı Yine sersefilim ben *** Ne bu neşe beni deli eden? Ne bu tavır? Seni her gören kıskanır Deli serserinim ben *** Gel içelim Kadehimde aşkın acı tadı Beni zor günümde aramadı Yine sersefilim ben *** Ne bu neşe

İşe Yaradı Mı Geçiyorum her gün önünden Yüzüm gibi kapı da karanlık Unut bütün hatamı unut Geri dön artık *** Ölüm ayırır bizi ancak Otur yüreğimde usulca İçimdeki aşka güvenip Geliyorum, özlüyorum Seviyorum sana inandım *** Açın önümü hayat kırmış kolum kanadım Beni bulana kadar melek yüzün kanadım Sana dokunmak için kalpte uyudum Adına destan okudum işe yaradı mı? ** Açın önümü hayat kırmış kolum kanadım Beni bulana kadar melek yüzün kanadım Sana dokunmak için kalpte uyudum Adına destan okudum işe yaradı mı? *** Geçiyorum her gün önünden Yüzüm gibi kapı da karanlık Unut bütün hatamı unut Geri dön artık *** Ölüm ayırır bizi ancak Otur yüreğimde usulca İçimdeki aşka güvenip Geliyorum, özlüyorum Seviyorum sana inandım *** Açın önümü hayat kırmış kolum kanadım Beni bulana kadar melek yüzün kanadım Sana dokunmak için kalpte uyudum Adına destan okudum işe yaradı mı? *** Açın önümü hayat kırmış kolum kanadım Beni bulana kadar melek yüzün kanadım Sana dokunmak için kalpte uyudum Adına destan okudum işe yaradı mı? *** Ölüm ayırır bizi ancak Otur yüreğimde usulca İçimdeki aşka güvenip Geliyorum, özlüyorum Seviyorum sana inandım *** Açın önümü hayat kırmış kolum kanadım Beni bulana kadar melek yüzün kanadım Sana dokunmak için kalpte uyudum Adına destan okudum işe yaradı mı? *** Açın önümü hayat kırmış kolum kanadım Beni bulana kadar melek yüzün kanadım Sana dokunmak için kalpte uyudum Adına destan okudum işe yaradı mı?

Yağmurlardan Yalan oldu dediklerin seneler sonra Bana bir göz oda yeter sen mesut ol da Beni senden silemezsin gidemem artık Yağmur olsan gözyaşımdan düşemem artık *** Yana yana tutuşur ateşim Onu yakışacak bir eşi yok kalbimin *** Akıl işi değil direnişim İçin yakası güneşi yok kalbimin *** Yağmurlardan düştün kalbe içim eriyor Bir yolu var mı kalpten kalbe ömür geçiyor Yağmurlardan düştün kalbe içim eriyor Bir yolu var mı kalpten kalbe ömür geçiyor ** Yalan oldu dediklerin seneler sonra Bana bir göz oda yeter sen mesut ol da Beni senden silemezsin gidemem artık Yağmur olsan gözyaşımdan düşemem artık

Kalpsizsin Çek git bakalım, sana da bu yakışır Elbet bu yürek buna da alışır Sevenlerin kaderinde Hasret çekmek büyük harfle yazılır *** Her gidenin yerine yeni zalim bulunur Gönül uslanmaz ki, küle dönse Ayrılığın acısı sonra bulur adamı Unut gitsin adımı (Sus, sus söyleme) *** Kendini yerden yere vurmalısın Kalbini yakıp ateşe atmalısın Sevgi nedir sen bunu anlamazsın (Çünkü sen vicdansızsın) Geceler boyu yolunu gözleyen ben Senin için her gece ağlayan ben (Kalpsizsin, kalpsiz) *** Kendini yerden yere vurmalısın Kalbini yakıp ateşe atmalısın Sevgi nedir sen bunu anlamazsın (Çünkü sen vicdansızsın) Geceler boyu yolunu gözleyen ben Senin için her gece ağlayan ben (Kalpsizsin, kalpsiz) *** Çek git bakalım, sana da bu yakışır Elbet bu yürek buna da alışır Sevenlerin kaderinde Hasret çekmek büyük harfle yazılır *** Her gidenin yerine yeni zalim bulunur Gönül uslanmaz ki, küle dönse Ayrılığın acısı sonra bulur adamı Unut gitsin adımı (Sus, sus söyleme) *** Kendini yerden yere vurmalısın Kalbini yakıp ateşe atmalısın Sevgi nedir sen bunu anlamazsın (Çünkü sen vicdansızsın) Geceler boyu yolunu gözleyen ben Senin için her gece ağlayan ben (Kalpsizsin, kalpsiz) *** Kendini yerden yere vurmalısın Kalbini yakıp ateşe atmalısın Sevgi nedir sen bunu anlamazsın (Çünkü sen vicdansızsın) Geceler boyu yolunu gözleyen ben Senin için her gece ağlayan ben (Kalpsizsin, kalpsiz) *** Kendini yerden yere vurmalısın Kalbini yakıp ateşe atmalısın Sevgi nedir sen bunu anlamazsın (Çünkü sen vicdansızsın) Geceler boyu yolunu gözleyen ben Senin için her gece ağlayan ben (Kalpsizsin, kalpsiz) *** Kendini yerden yere vurmalısın Kalbini yakıp ateşe atmalısın Sevgi nedir sen bunu anlamazsın (Çünkü sen vicdansızsın) Geceler boyu yolunu gözleyen ben Senin için her gece ağlayan ben (Kalpsizsin, kalpsiz of)

Aklından Neler Geçiyordu Aklında neler geçiyordu da yüzün hep çileden soluverdi Buna hangi neden sebep oldu da gülün aşkı neden sona erdi Başını koynuma elini boynuma dola senin olayım Adını kalbime yaz silinmesin sana muhtaç olayım *** Niye seni üzerler çok uzağa gidenler Niye yaralı olsun huzurla gelenler Niye seni üzerler çok uzağa gidenler Niye yaralı olsun huzuru hak edenler *** Yavaş yavaş yağdı yağmur bak arındı boş sokaklar Gözündeki yaş mı sanki benim için taş duvarlar Bu karanlık geldi geçti sıra artık aşkımızda Yüzünden düşen bin parça ne yapmadım söyledin de *** Mutluluk senin ellerinde Geri dön bana *** Yavaş yavaş yağdı yağmur bak arındı boş sokaklar Gözündeki yaş mı sanki benim için taş duvarlar Bu karanlık geldi geçti sıra artık aşkımızda Yüzünden düşen bin parça ne yapmadım söyledin de *** Mutluluk senin ellerinde *** Aklında neler geçiyordu da yüzün hep çileden soluverdi Buna hangi neden sebep oldu da gülün aşkı neden sona erdi Başını koynuma elini boynuma dola senin olayım Adını kalbime yaz silinmesin sana muhtaç olayım *** Niye seni üzerler çok uzağa gidenler Niye yaralı olsun huzurla gelenler Niye seni üzerler çok uzağa gidenler Niye yaralı olsun huzuru hak edenler *** Yavaş yavaş yağdı yağmur bak arındı boş sokaklar Gözündeki yaş mı sanki benim için taş duvarlar Bu karanlık geldi geçti sıra artık aşkımızda Yüzünden düşen bin parça ne yapmadım söyledin de *** Mutluluk senin ellerinde Geri dön bana *** Yavaş yavaş yağdı yağmur bak arındı boş sokaklar Gözündeki yaş mı sanki benim için taş duvarlar Bu karanlık geldi geçti sıra artık aşkımızda Yüzünden düşen bin parça ne yapmadım söyledin de *** Mutluluk senin ellerinde

Su Akar Yolu Bulur Hiç beni özlemedin, neyin inadı? Taş bile olsa kanar dokusu kadar Kalbimi ezdi ama yaralamadı Ayrılık acısı kadar *** Su akar yolu bulur, senin şu acelen ne? Benim hatalarımla derdim yok Hak eden aşkı bulur sen hiç hak etmesen de Kabahat seni sevende *** Taş mısın, yalan mısın? Kafanda ne var bileyim Zalim ol, vefasız ol Yeter ki senden gideyim *** Taş mısın, yalan mısın? Kafanda ne var bileyim (gücün ne?) Zalim ol, vefasız ol Yeter ki senden gideyim (sebep çok) *** Hiç beni özlemedin, neyin inadı? Taş bile olsa kanar dokusu kadar Kalbimi ezdi ama yaralamadı Ayrılık acısı kadar *** Su akar yolu bulur, senin şu acelen ne? Benim hatalarımla derdim yok Hak eden aşkı bulur sen hiç hak etmesen de Kabahat seni sevende *** Taş mısın, yalan mısın? Kafanda ne var bileyim Zalim ol, vefasız ol Yeter ki senden gideyim *** Taş mısın, yalan mısın? Kafanda ne var bileyim (gücün ne?) Zalim ol, vefasız ol Yeter ki senden gideyim (sebep çok) ** Su akar yolu bulur, senin şu acelen ne? Benim hatalarımla derdim yok Hak eden aşkı bulur sen hiç hak etmesen de Kabahat seni sevende *** Taş mısın, yalan mısın? Kafanda ne var bileyim (gücün ne?) Zalim ol, vefasız ol Yeter ki senden gideyim (sebep çok)