×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Bilsem ki

Bilsem ki Şarkı Sözleri

Serdar Ortaç Bilsem ki şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Serdar Ortaç Bilsem ki şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Bilsem ki sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Serdar Ortaç

Serdar Ortaç

Bilsem ki

  • Sabret

  • Asrın Hatası

  • Yar Diye Diye

  • Seninki

  • Bunca Yıl

  • Cahil

  • Bilsem ki

  • Acıları Bitiremedim

  • Sattım Aşkı

  • Hürriyet

  • Bıçak

  • Yırtarım

Copyright © 2022 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı