Serdar Ortaç

-
Sen beni ömründe bir an sevseydin
Benden sana dert olmaz bunu bil
Nasıl güllerin pembe dilleri varsa
Senin gülden bedenin var bunu bil
Verdiğin en mükemmel aşk ızdırabım
Boş yere etme şikayet tutar ahım
Bir kere insan yerine koy aşkımı
Sevdim anlatamadım
***
Sana değmez.
Bu sitemler sana değmez
Kalbime bir hançer sapla vur gitsin
Beni aldattın bunu bile bile kahrettin
Sana kızmıyorum
Sana son sözüm...
Unut gitsin
***
Sana değmez.
Bu sitemler sana değmez
Kalbime bir hançer sapla vur gitsin
Beni aldattın bunu bile bile kahrettin
Sana kızmıyorum
Sana son sözüm...
Unut gitsin
***
Sen beni ömründe bir an sevseydin
Benden sana dert olmaz bunu bil
Nasıl güllerin pembe dilleri varsa
Senin gülden bedenin var bunu bil
Verdiğin en mükemmel aşk ızdırabım
Boş yere etme şikayet tutar ahım
Bir kere insan yerine koy aşkımı
Sevdim anlatamadım
***
Sana değmez.
Bu sitemler sana değmez
Kalbime bir hançer sapla vur gitsin
Beni aldattın bunu bile bile kahrettin
Sana kızmıyorum
Sana son sözüm...
Unut gitsin
***
Sana değmez.
Bu sitemler sana değmez
Kalbime bir hançer sapla vur gitsin
Beni aldattın bunu bile bile kahrettin
Sana kızmıyorum
Sana son sözüm...
Unut gitsin
***
Sana değmez.
Bu sitemler sana değmez
Kalbime bir hançer sapla vur gitsin
Beni aldattın bunu bile bile kahrettin
Sana kızmıyorum
Sana son sözüm...
Unut gitsin
-
Bulamam dedim bulamadım (bulamadım)
***
Yıllar önce rastladım aşka
Muhtelif yerlerden yürütüp
Canım çekti gördüğüm anda
O da tesadüf
***
Bilir miydim ayrılacağımı
Hüzün kadar sarsılacağımı
Daldan dala savrulacağımı
O da tesadüf
***
Deliler gibi yanıyorum (yanıyorum)
Yuvadan uçup gidiyorum (gidiyorum)
Yaşım özneden büyük ama seni
Adım adım, sayıp seviyorum (seviyorum)
Heyecandan ismini bile (ismini bile)
Kazıdım bitik yüreğime (yüreğime)
Senin aşk diyen o diline bile
Doyamadım telaşlanıyorum
***
Heyecandan her gece hayalini
Unutursam ağlama unut beni
Bebeğim hayatta yok senin gibi
Bulamam dedim bulamadım
Aradım seni çıkıp sokaklara
İsyanım sana değil tüm aşklara
Geceden içip içip sabahlara
Çıkamam dedim çıkamadım (bulamadım)
***
Yıllar önce rastladım aşka
Muhtelif yerlerden yürütüp
Canım çekti gördüğüm anda
O da tesadüf
***
Bilir miydim ayrılacağımı
Hüzün kadar sarsılacağımı
Daldan dala savrulacağımı
O da tesadüf
***
Deliler gibi yanıyorum (yanıyorum)
Yuvadan uçup gidiyorum (gidiyorum)
Yaşım özneden büyük ama seni
Adım adım, sayıp seviyorum (seviyorum)
Heyecandan ismini bile (ismini bile)
Kazıdım bitik yüreğime (yüreğime)
Senin aşk diyen o diline bile
Doyamadım telaşlanıyorum
***
Heyecandan her gece hayalini
Unutursam ağlama unut beni
Bebeğim hayatta yok senin gibi
Bulamam dedim bulamadım
Aradım seni çıkıp sokaklara
İsyanım sana değil tüm aşklara
Geceden içip içip sabahlara
Çıkamam dedim çıkamadım
(Bulamam dedim bulamadım)
***
Deliler gibi yanıyorum
Yuvadan uçup gidiyorum
Yaşım özneden büyük ama seni
Adım adım, sayıp seviyorum
***
Heyecandan her gece hayalini
Unutursam ağlama unut beni
Bebeğim hayatta yok senin gibi
Bulamam dedim bulamadım
Aradım seni çıkıp sokaklara
İsyanım sana değil tüm aşklara
Geceden içip içip sabahlara
Çıkamam dedim çıkamadım
(Bulamam dedim bulamadım)
-
Gururla harcadım elimde kalanı
Çiçekler aldım sarmadı yaramı
Acı bile kendine getiriyor adamı
Bir dikili ağacım yok
***
İyileri yakacak, kötülere bakacak
Daha iyi çıktımı, beni bile satacak
Yolun ötesinden yüreğime akacak
Aşka inancım yok
***
Acıları tatmam gerek
Açığı kapatmam gerek
Kopunca senden, en hoş yerinden
İki göbek atmam gerek
***
Ne tende duygu, ne de biraz uyku
Yürek de lazım çok
Nazara inandım, büyüye inancım yok
***
Ayrılmam
Hadi kov beni yüreğinden
Hiçbir yere terk etmem
Seni zar zor buldum ben
Aşktan vazgeçmek yok
***
Ölsem de terk etmem
Seni zar zor buldum ben
Gideceğim çok yer yok
Aşktan vazgeçmek yok
***
Gururla harcadım elimde kalanı
Çiçekler aldım sarmadı yaramı
Acı bile kendine getiriyor adamı
Bir dikili ağacım yok
***
İyileri yakacak, kötülere bakacak
Daha iyi çıktımı, beni bile satacak
Yolun ötesinden yüreğime akacak
Aşka inancım yok
***
Acıları tatmam gerek
Açığı kapatmam gerek
Kopunca senden, en hoş yerinden
İki göbek atmam gerek
***
Ne tende duygu, ne de biraz uyku
Yürek de lazım çok
Nazara inandım, büyüye inancım yok
***
Ayrılmam
Hadi kov beni yüreğinden
Hiçbir yere terk etmem
Seni zar zor buldum ben
Aşktan vazgeçmek yok
***
Ölsem de terk etmem
Seni zar zor buldum ben
Gideceğim çok yer yok
Aşktan vazgeçmek yok
***
Ayrılmam
Hadi kov beni yüreğinden
Hiçbir yere terk etmem
Seni zar zor buldum ben
Aşktan vazgeçmek yok
***
Ölsem de terk etmem
Seni zar zor buldum ben
Gideceğim çok yer yok
Aşktan vazgeçmek yok
-
Bir sözünle zevke geldim
Seni karşılıksız sevdim
Biraz anlayışlı olsan, nerde
***
Dokunur mu kalbe susmak
Senin her şeyin konuşmak
Biraz elverişli olsan, nerde
***
Çıkıyorsun olmaz diyorsun
İki kalp bir evde
Hümanist olsun
Basit olsun
Ne kalır ki elde
***
Yeter artık, aşksız bıraktık
Sabotaj bazında
Bu da ders olsun
Magazinsel aşktan flaşlar
Eziyet bazında
***
Hiç kendime gelemem, bu düzende yürüyemem
Gece tek nefes alamam, almasın beni yormasın
Senin aşkına üyeyim, hadi gel bir delireyim
Bu bataklığa batamam
Batmasın, çok uzatmasın
***
Hiç kendime gelemem, bu düzende yürüyemem
Gece tek nefes alamam, almasın beni yormasın
Senin aşkına üyeyim, hadi gel bir delireyim
Bu bataklığa batamam
Batmasın, çok uzatmasın
***
Bir sözünle zevke geldim
Seni karşılıklı sevdim
Biraz anlayışlı olsan, nerde
***
Dokunur mu kalbe susmak
Senin her şeyin konuşmak
Biraz elverişli olsan, nerde
***
Çıkıyorsun olmaz diyorsun
İki kalp bir evde
Hümanist olsun
Basit olsun
Anlamsız olsun
Ne kalır ki elde
****
Yeter artık, aşksız bıraktık
Sabotaj bazında
Bu da ders olsun
Magazinsel aşktan flaşlar
Eziyet bazında
***
Hiç kendime gelemem, bu düzende yürüyemem
Gece tek nefes alamam, almasın beni yormasın
Senin aşkına üyeyim, hadi gel bir delireyim
Bu bataklığa batamam
Batmasın, çok uzatmasın
***
Hiç kendime gelemem
Hiç kendime gelemem
***
Uçuyorum özgür kol kanadım
Biliyorum aşksız bir tarafım
Sevgilim çok yalnızım, cansızım
Tek çerçevede değerim yok
***
Hiç kendime gelemem, bu düzende yürüyemem
Gece tek nefes alamam, almasın beni yormasın
Senin aşkına üyeyim, hadi gel bir delireyim
Bu bataklığa batamam
Batmasın, çok uzatmasın
-
Farkındayım sevmez gönül rüyada
Sen uyurken eşsiz meleklerdendin
Sana kandığım günden beri aslında
Nefes aldığım gerçek hayatım sendin
***
Sonunu görmeden karşılıksız çok zor
Adını istersen koy, ya da yüreksiz git
Saf ve masum kalmayı
Kaybetmektense
Ve bu kadar gönlümde
Büyümeden çek git
***
Çık git bu gün kalbimden
Çık git sebepsiz dönme
Bıktım yürek harbinden
Hal kalmadı gönlümde
Hiç bir kaderde yazmaz
Gönderdiğin sürgün
İnsan sevince gülmek ister
Bense yaş gördüm
***
Çık git bu gün kalbimden
Çık git sebepsiz dönme
Bıktım yürek harbinden
Hal kalmadı gönlümde
Hiç bir kaderde yazmaz
Gönderdiğin sürgün
İnsan sevince gülmek ister
Bense yaş gördüm
***
Farkındayım sevmez gönül rüyada
Sen uyurken eşsiz meleklerdendin
Sana kandığım günden beri aslında
Nefes aldığım gerçek hayatım sendin
***
Sonunu görmeden karşılıksız çok zor
Adını istersen koy, ya da yüreksiz git
Saf ve masum kalmayı
Kaybetmektense
Ve bu kadar gönlümde
Büyümeden çek git
***
Çık git bu gün kalbimden
Çık git sebepsiz dönme
Bıktım yürek harbinden
Hal kalmadı gönlümde
Hiç bir kaderde yazmaz
Gönderdiğin sürgün
İnsan sevince gülmek ister
Bense yaş gördüm
***
Çık git bu gün kalbimden
Çık git sebepsiz dönme
Bıktım yürek harbinden
Hal kalmadı gönlümde
Hiç bir kaderde yazmaz
Gönderdiğin sürgün
İnsan sevince gülmek ister
Bense yaş gördüm
-
Puslu günlerde geçtin aklımdan
Sanki yalvardım sen gel demiştin ardımdan
Puslu günlerde geçtin aklımdan
Sanki yalvardım sen gel demiştin ardımdan
***
Dur yalvarıyorsun, çıldırıyorsun, anlamıyorsun
Bitecek bir gün diye
Gelme, gelme, gitme, görme, sevme hiç düşme
Benim düştüğüm gibi bu aşka
***
Pişman oldum, düşman oldum
Seni sevdiğime, senin olduğuma bu gece
***
Pişman oldum, düşman oldum
Seni sevdiğime, senin olduğuma bu gece
***
Puslu günlerde geçtin aklımdan
Sanki yalvardım sen gel demiştin ardımdan
Puslu günlerde geçtin aklımdan
Sanki yalvardım sen gel demiştin ardımdan
***
Dur yalvarıyorsun, çıldırıyorsun, anlamıyorsun
Bitecek bir gün diye
Gelme, gelme, gitme, görme, sevme hiç düşme
Benim düştüğüm gibi bu aşka
***
Pişman oldum, düşman oldum
Seni sevdiğime, senin olduğuma bu gece
***
Pişman oldum, düşman oldum
Seni sevdiğime, senin olduğuma bu gece
***
Pişman oldum, düşman oldum
Seni sevdiğime, senin olduğuma bu gece
***
Pişman oldum, düşman oldum
Seni sevdiğime, senin olduğuma bu gece
***
Pişman oldum, düşman oldum
Seni sevdiğime, senin olduğuma bu gece
***
Pişman oldum, düşman oldum
Seni sevdiğime, senin olduğuma bu gece
***
Pişman oldum, düşman oldum
Seni sevdiğime, senin olduğuma bu gece
***
Pişman oldum, düşman oldum
Seni sevdiğime, senin olduğuma bu gece
-
Bütün acıları yazıyorum vasiyetime
Sana yakışanı yapıp onu oku o zaman
Gram acımadı kötü diye vaziyetime
Sana yakışanı yapıp onu koru o zaman
***
Bütün acıları yazıyorum vasiyetime
Sana yakışanı yapıp onu oku o zaman
Gram acımadı kötü diye vaziyetime
Sana yakışanı yapıp onu koru o zaman
***
İzine alışalım huyuna çalışalım
Dışı buz içi balım neredesin
O beni unutacak, birine alışacak
İki kez acınacak yerdesin
***
Yüzüme bakmasın ama bırakmasın
Onu ayartmasınlar
Beni yakan güneş onu da yakmasın
İşi abartmasınlar
***
Yüzüme bakmasın ama bırakmasın
Onu ayartmasınlar
Beni yakan güneş onu da yakmasın
Yeter uzatmasınlar
***
Bütün acıları yazıyorum vasiyetime
Sana yakışanı yapıp onu oku o zaman
Gram acımadı kötü diye vaziyetime
Sana yakışanı yapıp onu koru o zaman
***
İzine alışalım huyuna çalışalım
Dışı buz içi balım neredesin
O beni unutacak, birine alışacak
İki kez acınacak yerdesin
***
Yüzüme bakmasın ama bırakmasın
Onu ayartmasınlar
Beni yakan güneş onu da yakmasın
İşi abartmasınlar
***
Yüzüme bakmasın ama bırakmasın
Onu ayartmasınlar
Beni yakan güneş onu da yakmasın
Yeter uzatmasınlar
***
Takıp o zilleri beline
Atıp kederleri derine
Geçip güzellerin önüne
O gül dudaktan öpmek lazım
***
Giderse gitsin nereye
Verip o günleri geriye
Sabahtan akşama rakıya
Girip bir uçtan çıkmak lazım
***
Takıp o zilleri beline
Atıp kederleri derine
Geçip güzellerin önüne
O gül dudaktan öpmek lazım
***
Giderse gitsin nereye
Verip o günleri geriye
Sabahtan akşama rakıya
Girip bir uçtan çıkmak lazım
-
İkimiz için aynı bedende
Bir ufak deli kalp diyecekler
Kimi gün atacak, kimi gün batacak yapayalnız
***
Sabah üstünü örtmediğimde
Saçını sevip aşk dediğimde
Geceler kopacak, yeniden doğacak gün apansız
***
Seni öptüğüm ilk gece bahçede
Yüreğim duruyor orada öylece
Hadi git getir al, uyanınca otur yanıma
***
Denedim, yetecek mi ki sabrımız?
Bitecek mi gönül deli kahrımız?
Hadi ben bir hata yapıp ayrıldım, aynını sen yapma
***
Hadi çal giderken kapımı
Nefes aldığım süre seninim
Kapadım bütün yollarımı
Bebeğin, gülün, serserinim
***
Hadi çal giderken kapımı
Nefes aldığım süre seninim
Kapadım bütün yollarımı
Bebeğin, gülün, serserinim
***
İkimiz için aynı bedende
Bir ufak deli kalp diyecekler
Kimi gün atacak, kimi gün batacak yapayalnız
***
Sabah üstünü örtmediğimde
Saçını sevip aşk dediğimde
Geceler kopacak, yeniden doğacak gün apansız
***
Seni öptüğüm ilk gece bahçede
Yüreğim duruyor orada öylece
Hadi git getir al, uyanınca otur yanıma
***
Denedim, yetecek mi ki sabrımız?
Bitecek mi gönül deli kahrımız?
Hadi ben bir hata yapıp ayrıldım, aynını sen yapma
***
Hadi çal giderken kapımı
Nefes aldığım süre seninim
Kapadım bütün yollarımı
Bebeğin, gülün, serserinim
***
Hadi çal giderken kapımı
Nefes aldığım süre seninim
Kapadım bütün yollarımı
Bebeğin, gülün, serserinim
***
Hadi çal giderken kapımı
Nefes aldığım süre seninim
Kapadım bütün yollarımı
Bebeğin, gülün, serserinim
***
Hadi çal giderken kapımı
Nefes aldığım süre seninim
Kapadım bütün yollarımı
Bebeğin, gülün, serserinim
***
Hadi çal giderken kapımı
Nefes aldığım süre seninim
Kapadım bütün yollarımı
Bebeğin, gülün, serserinim
***
Hadi çal giderken kapımı
Nefes aldığım süre seninim
Kapadım bütün yollarımı
Bebeğin, gülün, serserinim
-
Nefes almasın içimde
Uzak olmasın tenimden
Sarsılmasın, kaybolmasın
Tozpembe gülüşün
***
Ve sen eski sen değilsin
Tadın en mükemmelinde
Kurtulmasın, kaybolmasın
Göklerden öpüşün
***
Acıma kalbime, onu tüketmek zor
Bu gece aldığım tadı yok etmek zor
Acıma kalbime, onu tüketmek zor
Bu gece aldığım tadı yok etmek zor
***
Acını görüp, ona gülüşüne esir olayım
Tenine, kokusuna, dokusuna nefes olayım
Yerine koyamadı, kıyamadı yok oluşuma
Bu gece izin alıp yüreğime dokunuşuna
***
Acını görüp, ona gülüşüne esir olayım
Tenine, kokusuna, dokusuna nefes olayım
Yerine koyamadı, kıyamadı yok oluşuma
Bu gece izin alıp yüreğime dokunuşuna
***
Ve sen eski sen değilsin
Tadın en mükemmelinde
Kurtulmasın, kaybolmasın
Göklerden öpüşün
***
Acıma kalbime, onu tüketmek zor
Bu gece aldığım tadı yok etmek zor
Acıma kalbime, onu tüketmek zor
Bu gece aldığım tadı yok etmek zor
***
Acını görüp, ona gülüşüne esir olayım
Tenine, kokusuna, dokusuna nefes olayım
Yerine koyamadı, kıyamadı yok oluşuma
Bu gece izin alıp yüreğime dokunuşuna
***
Acını görüp, ona gülüşüne esir olayım
Tenine, kokusuna, dokusuna nefes olayım
Yerine koyamadı, kıyamadı yok oluşuma
Bu gece izin alıp yüreğime dokunuşuna
***
Acını görüp, ona gülüşüne esir olayım
Tenine, kokusuna, dokusuna nefes olayım
Yerine koyamadı, kıyamadı yok oluşuma
Bu gece izin alıp yüreğime dokunuşuna
-
Nasip olsun en güzel aşktan bize, bize
Adımız birer hastaya çıktı mı yüze? bakan yok
Sanıyorlar diz çöker aşk önümüze, önümüze
Bu zamanlar fazla gezenlere vize? veren yok
***
Nasip olsun en güzel aşktan bize, bize
Adımız birer hastaya çıktı mı yüze? bakan yok
Sanıyorlar diz çöker aşk önümüze, önümüze
Bu zamanlar fazla gezenlere vize? veren yok
***
Hayat beni neden yoruyorsun?
Madem çok günah, oyunu sen bozuyorsun
Sebebi çok
***
Şeytan diyor ki yanaş şuna
Adını anma sataş şuna
Deli kader seni karşıma
Çıkaracak mı bilen yok
***
Can üzülür buna taş değil
Çekilecek gibi aşk değil
Bu gönül her şeye aç değil
Doyuracak mı bilen yok
***
Nasip olsun en güzel aşktan bize, bize
Adımız birer hastaya çıktı mı yüze? bakan yok
Sanıyorlar diz çöker aşk önümüze, önümüze
Bu zamanlar fazla gezenlere vize? veren yok
***
Nasip olsun en güzel aşktan bize, bize
Adımız birer hastaya çıktı mı yüze? bakan yok
Sanıyorlar diz çöker aşk önümüze, önümüze
Bu zamanlar fazla gezenlere vize? veren yok
***
Hayat beni neden yoruyorsun?
Madem çok günah, oyunu sen bozuyorsun
Sebebi çok
***
Şeytan diyor ki yanaş şuna
Adını anma sataş şuna
Deli kader seni karşıma
Çıkaracak mı bilen yok
***
Can üzülür buna taş değil
Çekilecek gibi aşk değil
Bu gönül her şeye aç değil
Doyuracak mı bilen yok
***
Şeytan diyor ki yanaş şuna
Adını anma sataş şuna
Deli kader seni karşıma
Çıkaracak mı bilen yok
***
Can üzülür buna taş değil
Çekilecek gibi aşk değil
Bu gönül her şeye aç değil
Doyuracak mı bilen yok
***
Sebebi çok
***
Şeytan diyor ki yanaş şuna
Adını anma sataş şuna
Deli kader seni karşıma
Çıkaracak mı bilen yok
***
Can üzülür buna taş değil
Çekilecek gibi aşk değil
Bu gönül her şeye aç değil
Doyuracak mı bilen yok
-
Yaptıklarım hiçbir şey değil ki,
Bundan sonra hep yüreğin olacağım
Fark etmeden girdin hayatıma,
Hissettiğin kadar aşkın olacağım
***
Sen kaderimsin biliyorum,
Bunu anlamanı çok istiyorum
Bebeğim ayrılığın şakası yok
Bil ki burada çaresiz bir kalpten farkım yok
***
Yokluğunda her şey tatsız,
Affedip de dön vefasız
İnsanoğlu can yakıyor hasret çekince
***
Beklemekten kalp usandı,
Yüreğim ellerde kaldı
Baktığım her yer, hep aynı,
Sen terk edince
***
Yokluğunda her şey tatsız,
Affedip de dön vefasız
İnsanoğlu can yakıyor hasret çekince
***
Beklemekten kalp usandı,
Yüreğim ellerde kaldı
Baktığım her yer, hep aynı,
Sen terk edince
***
Yaptıklarım hiçbir şey değil ki,
Bundan sonra hep yüreğin olacağım
Fark etmeden girdin hayatıma,
Hissettiğin kadar aşkın kalacağım
***
Sen kaderimsin biliyorum,
Bunu anlamanı çok istiyorum
Bebeğim ayrılığın şakası yok
Bil ki burada çaresiz bir kalpten farkım yok
***
Yokluğunda her şey tatsız,
Affedip de dön vefasız
İnsanoğlu can yakıyor hasret çekince
***
Beklemekten kalp usandı,
Yüreğim ellerde kaldı
Baktığım her yer, hep aynı,
Sen terk edince
***
Yokluğunda her şey tatsız,
Affedip de dön vefasız
İnsanoğlu can yakıyor hasret çekince
***
Beklemekten kalp usandı,
Yüreğim ellerde kaldı
Baktığım her yer, hep aynı,
Sen terk edince
***
Yokluğunda her şey tatsız,
Affedip de dön vefasız
İnsanoğlu can yakıyor hasret çekince
***
Beklemekten kalp usandı,
Yüreğim ellerde kaldı
Baktığım her yer, hep aynı,
Sen terk edince
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