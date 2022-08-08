Serdar Ortaç

Yalancısın bana bir şey sorma İnatçısın yeter artık sorma susar mısın? Beni başkasına sorma ah *** Ocağına düşüp aldanacağım Tuzağına düşüp aldatacağım İnadına senin olmayacağım ah *** Çok yalvarma, beni kızdırma Yanarsın hem de batarsın Ne kadar hoşsun, ama çok boşsun Ah gözün doysun *** Seninki hiç gözü doymaz Hiç utanmaz, bıkmaz, uslanmaz Seninki kimseyi sevmez Aşkı bilmez hiç gözün doymaz *** Seninki hiç gözü doymaz Hiç utanmaz, bıkmaz, uslanmaz Seninki kimseyi sevmez Aşkı bilmez hiç gözün doymaz *** Yalancısın bana bir şey sorma İnatçısın yeter artık sorma susar mısın? Beni başkasına sorma ah *** Ocağına düşüp aldanacağım Tuzağına düşüp aldatacağım İnadına senin olmayacağım ah *** Çok yalvarma, beni kızdırma Yanarsın hem de batarsın Ne kadar hoşsun, ama çok boşsun Ah gözün doysun *** Seninki hiç gözü doymaz Hiç utanmaz, bıkmaz, uslanmaz Seninki kimseyi sevmez Aşkı bilmez hiç gözün doymaz *** Seninki hiç gözü doymaz Hiç utanmaz, bıkmaz, uslanmaz Kimseyi sevmez Aşkı bilmez hiç gözün doymaz *** Seninki hiç gözü doymaz Hiç utanmaz, bıkmaz, uslanmaz Seninki kimseyi sevmez Aşkı bilmez hiç gözün doymaz *** Seninki hiç gözü doymaz Hiç utanmaz, bıkmaz, uslanmaz Seninki kimseyi sevmez Aşkı bilmez hiç gözün doymaz Yalancısın