Seninki Şarkı Sözleri
Serdar Ortaç Seninki şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Serdar Ortaç Seninki şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Seninki sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Yalancısın bana bir şey sorma
İnatçısın yeter artık sorma susar mısın?
Beni başkasına sorma ah
***
Ocağına düşüp aldanacağım
Tuzağına düşüp aldatacağım
İnadına senin olmayacağım ah
***
Çok yalvarma, beni kızdırma
Yanarsın hem de batarsın
Ne kadar hoşsun, ama çok boşsun
Ah gözün doysun
***
Seninki hiç gözü doymaz
Hiç utanmaz, bıkmaz, uslanmaz
Seninki kimseyi sevmez
Aşkı bilmez hiç gözün doymaz
***
Seninki hiç gözü doymaz
Hiç utanmaz, bıkmaz, uslanmaz
Seninki kimseyi sevmez
Aşkı bilmez hiç gözün doymaz
***
Yalancısın bana bir şey sorma
İnatçısın yeter artık sorma susar mısın?
Beni başkasına sorma ah
***
Ocağına düşüp aldanacağım
Tuzağına düşüp aldatacağım
İnadına senin olmayacağım ah
***
Çok yalvarma, beni kızdırma
Yanarsın hem de batarsın
Ne kadar hoşsun, ama çok boşsun
Ah gözün doysun
***
Seninki hiç gözü doymaz
Hiç utanmaz, bıkmaz, uslanmaz
Seninki kimseyi sevmez
Aşkı bilmez hiç gözün doymaz
***
Seninki hiç gözü doymaz
Hiç utanmaz, bıkmaz, uslanmaz
Kimseyi sevmez
Aşkı bilmez hiç gözün doymaz
***
Seninki hiç gözü doymaz
Hiç utanmaz, bıkmaz, uslanmaz
Seninki kimseyi sevmez
Aşkı bilmez hiç gözün doymaz
***
Seninki hiç gözü doymaz
Hiç utanmaz, bıkmaz, uslanmaz
Seninki kimseyi sevmez
Aşkı bilmez hiç gözün doymaz
Yalancısın