Şeytan Şarkı Sözleri
Serdar Ortaç Şeytan şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Serdar Ortaç Şeytan şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Şeytan sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Nasip olsun en güzel aşktan bize, bize
Adımız birer hastaya çıktı mı yüze? bakan yok
Sanıyorlar diz çöker aşk önümüze, önümüze
Bu zamanlar fazla gezenlere vize? veren yok
***
Nasip olsun en güzel aşktan bize, bize
Adımız birer hastaya çıktı mı yüze? bakan yok
Sanıyorlar diz çöker aşk önümüze, önümüze
Bu zamanlar fazla gezenlere vize? veren yok
***
Hayat beni neden yoruyorsun?
Madem çok günah, oyunu sen bozuyorsun
Sebebi çok
***
Şeytan diyor ki yanaş şuna
Adını anma sataş şuna
Deli kader seni karşıma
Çıkaracak mı bilen yok
***
Can üzülür buna taş değil
Çekilecek gibi aşk değil
Bu gönül her şeye aç değil
Doyuracak mı bilen yok
***
Nasip olsun en güzel aşktan bize, bize
Adımız birer hastaya çıktı mı yüze? bakan yok
Sanıyorlar diz çöker aşk önümüze, önümüze
Bu zamanlar fazla gezenlere vize? veren yok
***
Nasip olsun en güzel aşktan bize, bize
Adımız birer hastaya çıktı mı yüze? bakan yok
Sanıyorlar diz çöker aşk önümüze, önümüze
Bu zamanlar fazla gezenlere vize? veren yok
***
Hayat beni neden yoruyorsun?
Madem çok günah, oyunu sen bozuyorsun
Sebebi çok
***
Şeytan diyor ki yanaş şuna
Adını anma sataş şuna
Deli kader seni karşıma
Çıkaracak mı bilen yok
***
Can üzülür buna taş değil
Çekilecek gibi aşk değil
Bu gönül her şeye aç değil
Doyuracak mı bilen yok
***
Şeytan diyor ki yanaş şuna
Adını anma sataş şuna
Deli kader seni karşıma
Çıkaracak mı bilen yok
***
Can üzülür buna taş değil
Çekilecek gibi aşk değil
Bu gönül her şeye aç değil
Doyuracak mı bilen yok
***
Sebebi çok
***
Şeytan diyor ki yanaş şuna
Adını anma sataş şuna
Deli kader seni karşıma
Çıkaracak mı bilen yok
***
Can üzülür buna taş değil
Çekilecek gibi aşk değil
Bu gönül her şeye aç değil
Doyuracak mı bilen yok