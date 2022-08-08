Serdar Ortaç

Şikayet Aşk şikâyet ederken her şeyden bense onu severdim En güzele taparken dünya kahrını da çekerdim Gün geceye kızardım erkenden battığında güneşe Hangi gönül azardı, korkumdan suspus oldu yürekler *** Senin olmayan yanım uyanmasın Onu koklayan tenim utanmasın Ya cesaretin bu deli kâbusu Onu bekleyen kader usanmasın *** Üzgünüm bütün olanlar için, kırdığım bütün o anlar için Üstüme düşen hayallerimi kurutulur muyum yaşamadan? Seni bir kalemde silsem ya da çok çabuk üzülsem Hadi son sözümü bırakıp firar etsem gecelere *** Senin olmayan yarım uyanmasın Onu koklayan tenim utanmasın Ya cesaretin bu deli kâbusu Onu bekleyen kader usanmasın *** Senin olmayan yarım uyanmasın Onu koklayan tenim utanmasın Ya cesaretin bu deli kâbusu Onu bekleyen kader usanmasın *** Üzgünüm bütün olanlar için, kırdığım bütün o anlar için Üstüme düşen hayallerimi unutulur muyum yaşamadan? Seni bir kalemde silsem ya da çok çabuk üzülsem Hadi son sözümü bırakıp firar etsem gecelere *** Senin olmayan yarım uyanmasın Onu koklayan tenim utanmasın Ya cesaretin bu deli kâbusu Onu bekleyen kader usanmasın *** Senin olmayan yarım uyanmasın Onu koklayan tenim utanmasın Ya cesaretin bu deli kâbusu Onu bekleyen kader usanmasın *** Kızdılar bana, "Ne kadar uslusun" Eskiden beri bana tutuklusun "Üzgünüm" dedim, kime inandılar? Sorma, biliyorum *** Senin olmayan yarım uyanmasın Onu koklayan tenim utanmasın Ya cesaretin bu deli kâbusu Onu bekleyen kader usanmasın *** Senin olmayan yarım uyanmasın Onu koklayan tenim utanmasın Ya cesaretin bu deli kâbusu Onu bekleyen kader usanmasın

Başıma Bela Teninin kokusu, her an acı veriyor odama Canımın dokusu, sen de yüzünü çevirme bana Yanarım, içime yine dert olur gidişin Saymadım bilerek, aşkımı kaçıncı terk edişin *** Acıları hissetmeyi Bilirim yürek tüketmeyi Sustukça önümde eğilmeyi Kabul et beni yorma diyor *** Başıma bela ediyor, yüreği heba ediyor Her acıya kandı yürek, canıma mı kast ediyor? Yüzümü bu son görüşün, tenimi bu son öpüşün İkimizi son bölüşün, bu da beni mahvediyor *** Başıma bela ediyor, yüreği heba ediyor Her acıya kandı yürek, canıma mı kast ediyor? Yüzümü bu son görüşün, tenimi bu son öpüşün İkimizi son bölüşün, bu da beni mahvediyor *** Teninin kokusu, her an acı veriyor odama Canımın dokusu, sen de yüzünü çevirme bana Yanarım, içime yine dert olur gidişin Saymadım bilerek, aşkımı kaçıncı terk edişin *** Acıları hissetmeyi Bilirim yürek tüketmeyi Sustukça önümde eğilmeyi Kabul et beni yorma diyor *** Başıma bela ediyor, yüreği heba ediyor Her acıya kandı yürek, canıma mı kast ediyor? Yüzümü bu son görüşün, tenimi bu son öpüşün İkimizi son bölüşün, bu da beni mahvediyor *** Başıma bela ediyor, yüreği heba ediyor Her acıya kandı yürek, canıma mı kast ediyor? Yüzümü bu son görüşün, tenimi bu son öpüşün İkimizi son bölüşün, bu da beni mahvediyor *** Başıma bela ediyor, yüreği heba ediyor Her acıya kandı yürek, canıma mı kast ediyor? Yüzümü bu son görüşün, tenimi bu son öpüşün İkimizi son bölüşün, bu da beni mahvediyor *** Başıma bela ediyor, yüreği heba ediyor Her acıya kandı yürek, canıma mı kast ediyor? Yüzümü bu son görüşün