Serdar Ortaç

Sulu Göz Sulu göz ağlama *** Dünya değişti ama ben değişmedim Hâlâ sırılsıklam âşığınım (âşığınım) Suskun kalbim ne zaman sevinecek? Ne yalan ve ne gerçek baş başayım (başayım) *** Pembe yanaklarını, pamuk dudaklarını Öpsem kendimden geçsem, aşkım dudaklarını Unutmuşsun bir günde, o mutlu gecemizi Aşkın her gün kalbimde Ey aşk kucakla bizi Tanrım kucakla bizi *** Sakin ol, diline hâkim ol Sulu göz ağlama, sevgilim ol Kendin ol, yalana bağlama Gidene ağlama, gel benim ol *** Sakin ol, diline hâkim ol Sulu göz ağlama, sevgilim ol Kendin ol, yalana bağlama Gidene ağlama, gel benim ol *** Dünya değişti ama ben değişmedim Hâlâ sırılsıklam âşığınım (âşığınım) Suskun kalbim ne zaman sevinecek? Ne yalan ve ne gerçek baş başayım (başayım) *** Pembe yanaklarını, pamuk dudaklarını Öpsem kendimden geçsem, aşkım dudaklarını Unutmuşsun bir günde, o mutlu gecemizi Aşkın her gün kalbimde Ey aşk kucakla bizi Tanrım kucakla bizi *** Sakin ol, diline hâkim ol Sulu göz ağlama, sevgilim ol Kendin ol, yalana bağlama Gidene ağlama, gel benim ol (gel benim ol) *** Sakin ol, diline hâkim ol Sulu göz ağlama, sevgilim ol Kendin ol, yalana bağlama Gidene ağlama, gel benim ol (gel benim ol) *** Sakin ol, diline hâkim ol Sulu göz ağlama, sevgilim ol Kendin ol, yalana bağlama Gidene ağlama, gel benim ol (gel benim ol) *** Sakin ol, diline hâkim ol Sulu göz ağlama, sevgilim ol Kendin ol, yalana bağlama Gidene ağlama, gel benim ol (gel benim ol)

Abi Aşk buyurmuş gelmiş yani İki günlük dünya fani Bu saatten sonra abi Benim olan gitmez benden *** Denesin bakalım beni zorlamayı Denesin bakalım Nasıl vazgeçecek? bu masal periden Perişan yüreğim *** Denesin bakalım oyun oynamayı Denesin bakalım Kim hesap verecek? acıyan yüreğe Görelim bakalım *** Aşk bir anda bitmez bende Çok direndim ıssızlarda Vazgeç artık, vazgeç sen de Bak şu gönlüm isyanlarda Hiç tadım yok aklım yollarda *** Aşk buyurmuş gelmiş yani İki günlük dünya fani Bu saatten sonra abi Benim olan gitmez benden *** Aşk buyurmuş gelmiş yani İki günlük dünya fani Bu saatten sonra abi Benim olan gitmez benden *** Denesin bakalım beni zorlamayı Denesin bakalım Nasıl vazgeçecek? bu masal periden Perişan yüreğim *** Denesin bakalım oyun oynamayı Denesin bakalım Kim hesap verecek? acıyan yüreğe Görelim bakalım *** Aşk bir anda bitmez bende Çok direndim ıssızlarda Vazgeç artık, vazgeç sen de Bak şu gönlüm isyanlarda Hiç tadım yok aklım yollarda (aklım yollarda) *** Aşk buyurmuş gelmiş yani İki günlük dünya fani Bu saatten sonra abi Benim olan gitmez benden *** Aşk buyurmuş gelmiş yani İki günlük dünya fani Bu saatten sonra abi Benim olan gitmez benden *** Aşk buyurmuş gelmiş yani İki günlük dünya fani Bu saatten sonra abi Benim olan gitmez benden *** Aşk buyurmuş gelmiş yani İki günlük dünya fani Bu saatten sonra abi Benim olan gitmez benden