Gıybet Şarkı Sözleri
Serdar Ortaç Gıybet şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Serdar Ortaç Gıybet şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Gıybet sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Sulu göz ağlama
***
Dünya değişti ama ben değişmedim
Hâlâ sırılsıklam âşığınım (âşığınım)
Suskun kalbim ne zaman sevinecek?
Ne yalan ve ne gerçek baş başayım (başayım)
***
Pembe yanaklarını, pamuk dudaklarını
Öpsem kendimden geçsem, aşkım dudaklarını
Unutmuşsun bir günde, o mutlu gecemizi
Aşkın her gün kalbimde
Ey aşk kucakla bizi
Tanrım kucakla bizi
***
Sakin ol, diline hâkim ol
Sulu göz ağlama, sevgilim ol
Kendin ol, yalana bağlama
Gidene ağlama, gel benim ol
***
Sakin ol, diline hâkim ol
Sulu göz ağlama, sevgilim ol
Kendin ol, yalana bağlama
Gidene ağlama, gel benim ol
***
Dünya değişti ama ben değişmedim
Hâlâ sırılsıklam âşığınım (âşığınım)
Suskun kalbim ne zaman sevinecek?
Ne yalan ve ne gerçek baş başayım (başayım)
***
Pembe yanaklarını, pamuk dudaklarını
Öpsem kendimden geçsem, aşkım dudaklarını
Unutmuşsun bir günde, o mutlu gecemizi
Aşkın her gün kalbimde
Ey aşk kucakla bizi
Tanrım kucakla bizi
***
Sakin ol, diline hâkim ol
Sulu göz ağlama, sevgilim ol
Kendin ol, yalana bağlama
Gidene ağlama, gel benim ol (gel benim ol)
***
Sakin ol, diline hâkim ol
Sulu göz ağlama, sevgilim ol
Kendin ol, yalana bağlama
Gidene ağlama, gel benim ol (gel benim ol)
***
Sakin ol, diline hâkim ol
Sulu göz ağlama, sevgilim ol
Kendin ol, yalana bağlama
Gidene ağlama, gel benim ol (gel benim ol)
***
Sakin ol, diline hâkim ol
Sulu göz ağlama, sevgilim ol
Kendin ol, yalana bağlama
Gidene ağlama, gel benim ol (gel benim ol)
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Aşk buyurmuş gelmiş yani
İki günlük dünya fani
Bu saatten sonra abi
Benim olan gitmez benden
***
Denesin bakalım beni zorlamayı
Denesin bakalım
Nasıl vazgeçecek? bu masal periden
Perişan yüreğim
***
Denesin bakalım oyun oynamayı
Denesin bakalım
Kim hesap verecek? acıyan yüreğe
Görelim bakalım
***
Aşk bir anda bitmez bende
Çok direndim ıssızlarda
Vazgeç artık, vazgeç sen de
Bak şu gönlüm isyanlarda
Hiç tadım yok aklım yollarda
***
Aşk buyurmuş gelmiş yani
İki günlük dünya fani
Bu saatten sonra abi
Benim olan gitmez benden
***
Aşk buyurmuş gelmiş yani
İki günlük dünya fani
Bu saatten sonra abi
Benim olan gitmez benden
***
Denesin bakalım beni zorlamayı
Denesin bakalım
Nasıl vazgeçecek? bu masal periden
Perişan yüreğim
***
Denesin bakalım oyun oynamayı
Denesin bakalım
Kim hesap verecek? acıyan yüreğe
Görelim bakalım
***
Aşk bir anda bitmez bende
Çok direndim ıssızlarda
Vazgeç artık, vazgeç sen de
Bak şu gönlüm isyanlarda
Hiç tadım yok aklım yollarda (aklım yollarda)
***
Aşk buyurmuş gelmiş yani
İki günlük dünya fani
Bu saatten sonra abi
Benim olan gitmez benden
***
Aşk buyurmuş gelmiş yani
İki günlük dünya fani
Bu saatten sonra abi
Benim olan gitmez benden
***
Aşk buyurmuş gelmiş yani
İki günlük dünya fani
Bu saatten sonra abi
Benim olan gitmez benden
***
Aşk buyurmuş gelmiş yani
İki günlük dünya fani
Bu saatten sonra abi
Benim olan gitmez benden
-
Gıybet (gıy-gıybet)
***
Seni nasıl üzerim? Kıyamam ki, güzelim
Konuşan konuşsun, sen aldırma
Sen çiçeksen ben böcek, yanıma dişi sinek
Bile yanaşamıyor gün sonunda
***
Geceyi söndürmüşüm başka evlerde
İnanma onlara, günahıma girme
***
Gıybet, çekemiyo'lar bizi, kıskanıyo'lar bizi
Deliriyo'lar sevdikçe seni
Sen de inanıp da bunlara yorma güzel kalbini
Dedim işte, adı üstünde hepsi
***
Gıybet, çekemiyo'lar bizi, kıskanıyo'lar bizi
Deliriyo'lar sevdikçe seni
Sen de inanıp da bunlara yorma güzel kalbini
Dedim işte, adı üstünde hepsi
***
Gıybet (gıy-gıybet)
Gıybet (gıy-gıybet)
***
Seni nasıl üzerim? Kıyamam ki, güzelim
Konuşan konuşsun, sen aldırma
Sen çiçeksen ben böcek, yanıma dişi sinek
Bile yanaşamıyor gün sonunda
***
Geceyi söndürmüşüm başka evlerde
İnanma onlara, günahıma girme
***
Gıybet, çekemiyo'lar bizi, kıskanıyo'lar bizi
Deliriyo'lar sevdikçe seni
Sen de inanıp da bunlara yorma güzel kalbini
Dedim işte, adı üstünde hepsi
***
Gıybet (gıy-gıybet)
Gıybet (gıy-gıybet)
***
Gıybet, çekemiyo'lar bizi, kıskanıyo'lar bizi
Deliriyo'lar sevdikçe seni
Sen de inanıp da bunlara yorma güzel kalbini
Dedim işte, adı üstünde hepsi
***
Gıybet, çekemiyo'lar bizi, kıskanıyo'lar bizi
Deliriyo'lar sevdikçe seni
Sen de inanıp da bunlara yorma güzel kalbini
Dedim işte, adı üstünde hepsi
Gıybet (gıy-gıybet)
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