Serdar Ortaç

Benden geçti, olacak bunun bir bedeli Şimdi arasın dursun, aramak zoruna mı gitti? *** Hayırdır beni mi andın Çınlar oldu kulağım Pişmansan, yol aldıysan Ben senden çok uzağım *** Senin içinde nefret varsa Benim kalbim de solmuş küskün Yürü dikenli yollarda sana Az bile bu sürgün *** Senin içinde nefret varsa Benim kalbim de solmuş küskün Yürü dikenli yollarda sana Az bile bu sürgün (az bile bu sürgün) *** Benden geçti, olacak bunun bir bedeli Şimdi arasın dursun, aramak zoruna mı gitti? *** Hayırdır beni mi andın Çınlar oldu kulağım Pişmansan yol aldıysan Ben senden çok uzağım *** Senin içinde nefret varsa Benim kalbim de solmuş küskün Yürü dikenli yollarda sana Az bile bu sürgün *** Senin içinde nefret varsa Benim kalbim de solmuş küskün Yürü dikenli yollarda sana Az bile bu sürgün (az bile bu sürgün) *** Senin içinde nefret varsa Benim kalbim de solmuş küskün Yürü dikenli yollarda sana Az bile bu sürgün *** Senin içinde nefret varsa Benim kalbim de solmuş küskün Yürü dikenli yollarda sana Az bile bu sürgün *** Senin içinde nefret varsa Benim kalbim de solmuş küskün Yürü dikenli yollarda sana Az bile bu sürgün (az bile bu sürgün)