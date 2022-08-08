Serdar Ortaç

Sürgün Şarkı Sözleri
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Benden geçti, olacak bunun bir bedeli
Şimdi arasın dursun, aramak zoruna mı gitti?
***
Hayırdır beni mi andın
Çınlar oldu kulağım
Pişmansan, yol aldıysan
Ben senden çok uzağım
***
Senin içinde nefret varsa
Benim kalbim de solmuş küskün
Yürü dikenli yollarda sana
Az bile bu sürgün
***
Senin içinde nefret varsa
Benim kalbim de solmuş küskün
Yürü dikenli yollarda sana
Az bile bu sürgün (az bile bu sürgün)
***
Benden geçti, olacak bunun bir bedeli
Şimdi arasın dursun, aramak zoruna mı gitti?
***
Hayırdır beni mi andın
Çınlar oldu kulağım
Pişmansan yol aldıysan
Ben senden çok uzağım
***
Senin içinde nefret varsa
Benim kalbim de solmuş küskün
Yürü dikenli yollarda sana
Az bile bu sürgün
***
Senin içinde nefret varsa
Benim kalbim de solmuş küskün
Yürü dikenli yollarda sana
Az bile bu sürgün (az bile bu sürgün)
***
Senin içinde nefret varsa
Benim kalbim de solmuş küskün
Yürü dikenli yollarda sana
Az bile bu sürgün
***
Senin içinde nefret varsa
Benim kalbim de solmuş küskün
Yürü dikenli yollarda sana
Az bile bu sürgün
***
Senin içinde nefret varsa
Benim kalbim de solmuş küskün
Yürü dikenli yollarda sana
Az bile bu sürgün (az bile bu sürgün)