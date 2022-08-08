Umrumda Değil Şarkı Sözleri
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Serdar Ortaç
Umrumda Değil
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Kırıldı sabır taşım ermeden muradıma
Çok zamandır hasretim yokluğuna
Allah'ım hiç şansım yok, isyanım ayrılığa
Mahkûm ettin kalbimi yalnızlığa
***
Ah, beklemek çok zor
Sen misin vicdansız?
Gel de bana sor
***
İstiyorsan vur vur vur
Gel şu kalbime vur vur vur
Elverirse gururun bir kez daha vur
***
Bu akşam hüzünleri evde bıraktım
Körkütük sarhoş oldum, elimde değil
Seni kucakladığım yerde bıraktım
Ağzınla kuş tutsan umrumda değil
***
Bu akşam hüzünleri evde bıraktım
Körkütük sarhoş oldum, elimde değil
Seni kucakladığım yerde bıraktım
Ağzınla kuş tutsan umrumda değil
***
Kırıldı sabır taşım ermeden muradıma
Çok zamandır hasretim yokluğuna
Allah'ım hiç şansım yok, isyanım ayrılığa
Mahkûm ettin kalbimi yalnızlığa
***
Ah, beklemek çok zor
Sen misin vicdansız?
Gel de bana sor
***
İstiyorsan vur vur vur
Gel şu kalbime vur vur vur
Elverirse gururun bir kez daha vur
***
Bu akşam hüzünleri evde bıraktım
Körkütük sarhoş oldum, elimde değil
Seni kucakladığım yerde bıraktım
Ağzınla kuş tutsan umrumda değil
***
Bu akşam hüzünleri evde bıraktım
Körkütük sarhoş oldum, elimde değil
Seni kucakladığım yerde bıraktım
Ağzınla kuş tutsan umrumda değil
***
Bu akşam hüzünleri evde bıraktım
Körkütük sarhoş oldum, elimde değil
Seni kucakladığım yerde bıraktım
Ağzınla kuş tutsan umrumda değil