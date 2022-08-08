Serdar Ortaç

Kırıldı sabır taşım ermeden muradıma Çok zamandır hasretim yokluğuna Allah'ım hiç şansım yok, isyanım ayrılığa Mahkûm ettin kalbimi yalnızlığa *** Ah, beklemek çok zor Sen misin vicdansız? Gel de bana sor *** İstiyorsan vur vur vur Gel şu kalbime vur vur vur Elverirse gururun bir kez daha vur *** Bu akşam hüzünleri evde bıraktım Körkütük sarhoş oldum, elimde değil Seni kucakladığım yerde bıraktım Ağzınla kuş tutsan umrumda değil *** Bu akşam hüzünleri evde bıraktım Körkütük sarhoş oldum, elimde değil Seni kucakladığım yerde bıraktım Ağzınla kuş tutsan umrumda değil *** Kırıldı sabır taşım ermeden muradıma Çok zamandır hasretim yokluğuna Allah'ım hiç şansım yok, isyanım ayrılığa Mahkûm ettin kalbimi yalnızlığa *** Ah, beklemek çok zor Sen misin vicdansız? Gel de bana sor *** İstiyorsan vur vur vur Gel şu kalbime vur vur vur Elverirse gururun bir kez daha vur *** Bu akşam hüzünleri evde bıraktım Körkütük sarhoş oldum, elimde değil Seni kucakladığım yerde bıraktım Ağzınla kuş tutsan umrumda değil *** Bu akşam hüzünleri evde bıraktım Körkütük sarhoş oldum, elimde değil Seni kucakladığım yerde bıraktım Ağzınla kuş tutsan umrumda değil *** Bu akşam hüzünleri evde bıraktım Körkütük sarhoş oldum, elimde değil Seni kucakladığım yerde bıraktım Ağzınla kuş tutsan umrumda değil