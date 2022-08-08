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7/24 Dinle Gecelerin Adamı

Gecelerin Adamı Şarkı Sözleri

Serdar Ortaç Gecelerin Adamı şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Serdar Ortaç Gecelerin Adamı şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Gecelerin Adamı sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Serdar Ortaç

Serdar Ortaç

Gecelerin Adamı

  • Vatan Borcu

  • Kahrolsun

  • Rezalet

  • Temmuz Akşamı

  • Karagözüm

  • Terelelli

  • Söyleme

  • Ne Olur Gitme

  • Nereye

  • Mutsuzsun

  • Kara Vicdanlı Yar

  • Gecelerin Adamı

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