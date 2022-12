Serdar Ortaç

Geceler ağır ağır çöker dizime Yarime haber edin benim yerime *** Uyanır dururum Onu can evimde bulurum Ben ona kavuşayım Uzanır dizinde uyurum Beni gurbet elde bırakın Onu çeker canım avunurum *** Affet beni, affet, anam Yolum bekler kahpe düşman Gelen yolcu, giden yolcu Çabuk biter vatan borcu *** Canım anam, anam, anam, bekle beni Ben askerim, özle beni Göz yaşlarım, of, sitem dolu Zor beklenir asker yolu *** Canım anam, anam, anam, bekle beni Ben mehmedim, of, özle beni Bitmek bilmez uzun yollar İzin verin yarime gidem dağlar *** Geceler ağır ağır çöker dizime Yarime haber edin benim yerime *** Uyanır dururum Onu can evimde bulurum Ben ona kavuşayım Uzanır dizinde uyurum Beni gurbet elde bırakın Onu çeker canım avunurum *** Affet beni, affet, anam Yolum bekler kahpe düşman Gelen yolcu, giden yolcu Çabuk biter vatan borcu *** Canım anam, anam, anam, bekle beni Ben askerim, özle beni Göz yaşlarım, of, sitem dolu Zor beklenir asker yolu *** Canım anam, anam, anam, bekle beni Ben mehmedim, of, özle beni Bitmek bilmez uzun yollar İzin verin yarime gidem dağlar