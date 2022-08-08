Gecelerin Adamı Şarkı Sözleri
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Serdar Ortaç
Gecelerin Adamı
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Geceler ağır ağır çöker dizime
Yarime haber edin benim yerime
***
Uyanır dururum
Onu can evimde bulurum
Ben ona kavuşayım
Uzanır dizinde uyurum
Beni gurbet elde bırakın
Onu çeker canım avunurum
***
Affet beni, affet, anam
Yolum bekler kahpe düşman
Gelen yolcu, giden yolcu
Çabuk biter vatan borcu
***
Canım anam, anam, anam, bekle beni
Ben askerim, özle beni
Göz yaşlarım, of, sitem dolu
Zor beklenir asker yolu
***
Canım anam, anam, anam, bekle beni
Ben mehmedim, of, özle beni
Bitmek bilmez uzun yollar
İzin verin yarime gidem dağlar
***
Geceler ağır ağır çöker dizime
Yarime haber edin benim yerime
***
Uyanır dururum
Onu can evimde bulurum
Ben ona kavuşayım
Uzanır dizinde uyurum
Beni gurbet elde bırakın
Onu çeker canım avunurum
***
Affet beni, affet, anam
Yolum bekler kahpe düşman
Gelen yolcu, giden yolcu
Çabuk biter vatan borcu
***
Canım anam, anam, anam, bekle beni
Ben askerim, özle beni
Göz yaşlarım, of, sitem dolu
Zor beklenir asker yolu
***
Canım anam, anam, anam, bekle beni
Ben mehmedim, of, özle beni
Bitmek bilmez uzun yollar
İzin verin yarime gidem dağlar
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