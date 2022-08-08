Serdar Ortaç

Yadigar Şarkı Sözleri
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Dünyalar benim olsa
Gözlerim bir şey görmez
Konu aşk, aşk olunca
Akıl kalbe hükmetmez
***
Dünyalar benim olsa
Gözlerim bir şey görmez
Konu aşk, aşk olunca
Zaman, mekan dinlemez
***
Eğer ki nasibimsen
Dünyalar zaten sensin
Yazılmamış kısmetsen
Başıma yıkıl gitsin
***
Eğer ki nasibimsen
Dünyalar zaten sensin
Yazılmamış kısmetsen
Başıma yıkıl gitsin
***
Sabır da bir yere kadar
Son sözüm var, var, var
Sensizlik ölene kadar
Kalsın bende yadigar
***
Savrul da bir yere kadar
Son sözüm var, var, var
Sensizlik ölene kadar
Kalsın bende yadigar
***
Dünyalar benim olsa
Gözlerim bir şey görmez
Konu aşk, aşk olunca
Akıl kalbe hükmetmez
***
Dünyalar benim olsa
Gözlerim bir şey görmez
Konu aşk, aşk olunca
Zaman, mekan dinlemez
***
Eğer ki nasibimsen
Dünyalar zaten sensin
Yazılmamış kısmetsen
Başıma yıkıl gitsin
***
Eğer ki nasibimsen
Dünyalar zaten sensin
Yazılmamış kısmetsen
Başıma yıkıl gitsin
***
Sabır da bir yere kadar
Son sözüm var, var, var
Sensizlik ölene kadar
Kalsın bende yadigar
***
Savrul da bir yere kadar
Son sözüm var, var, var
Sensizlik ölene kadar
Kalsın bende yadigar
***
Savrul da bir yere kadar
Savrul da bir yere kadar
***
Savrul da bir yere kadar
Son sözüm var, var, var
Sensizlik ölene kadar
Kalsın bende yadigar
***
Savrul da bir yere kadar
Son sözüm var, var, var
Sensizlik ölene kadar
Kalsın bende yadigar