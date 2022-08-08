Serdar Ortaç

Dünyalar benim olsa Gözlerim bir şey görmez Konu aşk, aşk olunca Akıl kalbe hükmetmez *** Dünyalar benim olsa Gözlerim bir şey görmez Konu aşk, aşk olunca Zaman, mekan dinlemez *** Eğer ki nasibimsen Dünyalar zaten sensin Yazılmamış kısmetsen Başıma yıkıl gitsin *** Eğer ki nasibimsen Dünyalar zaten sensin Yazılmamış kısmetsen Başıma yıkıl gitsin *** Sabır da bir yere kadar Son sözüm var, var, var Sensizlik ölene kadar Kalsın bende yadigar *** Savrul da bir yere kadar Son sözüm var, var, var Sensizlik ölene kadar Kalsın bende yadigar *** Dünyalar benim olsa Gözlerim bir şey görmez Konu aşk, aşk olunca Akıl kalbe hükmetmez *** Dünyalar benim olsa Gözlerim bir şey görmez Konu aşk, aşk olunca Zaman, mekan dinlemez *** Eğer ki nasibimsen Dünyalar zaten sensin Yazılmamış kısmetsen Başıma yıkıl gitsin *** Eğer ki nasibimsen Dünyalar zaten sensin Yazılmamış kısmetsen Başıma yıkıl gitsin *** Sabır da bir yere kadar Son sözüm var, var, var Sensizlik ölene kadar Kalsın bende yadigar *** Savrul da bir yere kadar Son sözüm var, var, var Sensizlik ölene kadar Kalsın bende yadigar *** Savrul da bir yere kadar Savrul da bir yere kadar *** Savrul da bir yere kadar Son sözüm var, var, var Sensizlik ölene kadar Kalsın bende yadigar *** Savrul da bir yere kadar Son sözüm var, var, var Sensizlik ölene kadar Kalsın bende yadigar