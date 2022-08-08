Yar Ayrı Gayrın Mı Var (remix) Şarkı Sözleri
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Serdar Ortaç
Yar Ayrı Gayrın Mı Var (remix)
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Yandım alev alev yerine
Yağmur yağsa da durduramaz
Sanki kilitlendi yüreğim
Gitmek istese kurtulamaz
***
Deli fırtınam, deli gözyaşım
Deli yağmurum, bebeğim
Üşüdün yine, sakın titreme
Bırak üstünü örteyim
***
Deli fırtınam, deli gözyaşım
Deli yağmurum, bebeğim
Üşüdün yine, sakın titreme
Bırak üstünü örteyim
***
Yar ayrı gayrın mı var?
Bilemedim sana daha nasıl yaranacağım
Aşkımdan şüphen mi var?
Beni bile bile ağlatsan da unutacağım
Alışmışım acılara
Nasıl olsa deli hasretine alışacağım
***
Yar ayrı gayrın mı var?
Bilemedim sana daha nasıl yaranacağım
Aşkımdan şüphen mi var?
Beni bile bile ağlatsan da unutacağım
Alışmışım acılara
Nasıl olsa deli hasretine alışacağım
***
Yandım alev alev yerine
Yağmur yağsa da durduramaz
Sanki kilitlendi yüreğim
Gitmek istese kurtulamaz
***
Deli fırtınam, deli gözyaşım
Deli yağmurum, bebeğim
Üşüdün yine, sakın titreme
Bırak üstünü örteyim
***
Deli fırtınam, deli gözyaşım
Deli yağmurum, bebeğim
Üşüdün yine, sakın titreme
Bırak üstünü örteyim
***
Yar ayrı gayrın mı var?
Bilemedim sana daha nasıl yaranacağım
Aşkımdan şüphen mi var?
Beni bile bile ağlatsan da unutacağım
Alışmışım acılara
Nasıl olsa deli hasretine alışacağım
***
Yar ayrı gayrın mı var?
Bilemedim sana daha nasıl yaranacağım
Aşkımdan şüphen mi var?
Beni bile bile ağlatsan da unutacağım
Alışmışım acılara
Nasıl olsa deli hasretine alışacağım
***
Yar ayrı gayrın mı var?
Bilemedim sana daha nasıl yaranacağım
Aşkımdan şüphen mi var?
Beni bile bile ağlatsan da unutacağım
Alışmışım acılara
Nasıl olsa deli hasretine alışacağım
***
Yar ayrı gayrın mı var?
Bilemedim sana daha nasıl yaranacağım
Aşkımdan şüphen mi var?
Beni bile bile ağlatsan da unutacağım
Alışmışım acılara
Nasıl olsa deli hasretine alışacağım
***
Yar ayrı gayrın mı var?
Bilemedim sana daha nasıl yaranacağım
Aşkımdan şüphen mi var?
Beni bile bile ağlatsan da unutacağım
Alışmışım acılara
Nasıl olsa deli hasretine alışacağım