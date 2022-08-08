Serdar Ortaç

Yandım alev alev yerine Yağmur yağsa da durduramaz Sanki kilitlendi yüreğim Gitmek istese kurtulamaz *** Deli fırtınam, deli gözyaşım Deli yağmurum, bebeğim Üşüdün yine, sakın titreme Bırak üstünü örteyim *** Deli fırtınam, deli gözyaşım Deli yağmurum, bebeğim Üşüdün yine, sakın titreme Bırak üstünü örteyim *** Yar ayrı gayrın mı var? Bilemedim sana daha nasıl yaranacağım Aşkımdan şüphen mi var? Beni bile bile ağlatsan da unutacağım Alışmışım acılara Nasıl olsa deli hasretine alışacağım *** Yar ayrı gayrın mı var? Bilemedim sana daha nasıl yaranacağım Aşkımdan şüphen mi var? Beni bile bile ağlatsan da unutacağım Alışmışım acılara Nasıl olsa deli hasretine alışacağım *** Yandım alev alev yerine Yağmur yağsa da durduramaz Sanki kilitlendi yüreğim Gitmek istese kurtulamaz *** Deli fırtınam, deli gözyaşım Deli yağmurum, bebeğim Üşüdün yine, sakın titreme Bırak üstünü örteyim *** Deli fırtınam, deli gözyaşım Deli yağmurum, bebeğim Üşüdün yine, sakın titreme Bırak üstünü örteyim *** Yar ayrı gayrın mı var? Bilemedim sana daha nasıl yaranacağım Aşkımdan şüphen mi var? Beni bile bile ağlatsan da unutacağım Alışmışım acılara Nasıl olsa deli hasretine alışacağım *** Yar ayrı gayrın mı var? Bilemedim sana daha nasıl yaranacağım Aşkımdan şüphen mi var? Beni bile bile ağlatsan da unutacağım Alışmışım acılara Nasıl olsa deli hasretine alışacağım *** Yar ayrı gayrın mı var? Bilemedim sana daha nasıl yaranacağım Aşkımdan şüphen mi var? Beni bile bile ağlatsan da unutacağım Alışmışım acılara Nasıl olsa deli hasretine alışacağım *** Yar ayrı gayrın mı var? Bilemedim sana daha nasıl yaranacağım Aşkımdan şüphen mi var? Beni bile bile ağlatsan da unutacağım Alışmışım acılara Nasıl olsa deli hasretine alışacağım *** Yar ayrı gayrın mı var? Bilemedim sana daha nasıl yaranacağım Aşkımdan şüphen mi var? Beni bile bile ağlatsan da unutacağım Alışmışım acılara Nasıl olsa deli hasretine alışacağım