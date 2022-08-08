Serdar Ortaç

Efendiyim aslında, bulunmaz eşim Malatya civarından bir yar sevmişim Erkeklikten dergahından geçmez sevdalar Babam bilmez aslında, erkekler ağlar *** Kırkından sonra amcam çeker halayı E amcamın zamanında halay mı vardı Ağzın dilin kavrulsun, kapansın yollar Seven bilmez aslında erkekler ağlar *** Belki ben bunu çoktan beri hak ettim Ömrümün tamamını sende tükettim Kim bilir belki sana kavuşacağım Belki de genç yaşımda yaşlanacağım *** Yar diye, diye, diye yandım bir yar var diye Bu yaşımda azdım diye açıkta kaldım Koynumu sarar diye, fazlası zarar diye En azı karar diye açıkta kaldım *** Yar diye, diye, diye yandım bir yar var diye Bu yaşımda azdım diye açıkta kaldım Koynumu sarar diye, fazlası zarar diye En azı karar diye açıkta kaldım *** Efendiyim aslında, bulunmaz eşim Malatya civarından bir yar sevmişim Erkeklikten dergahından geçmez sevdalar Babam bilmez aslında, erkekler ağlar *** Kırkından sonra amcam çeker halayı E amcamın zamanında halay mı vardı Ağzın dilin kavrulsun, kapansın yollar Seven bilmez aslında erkekler ağlar *** Belki ben bunu çoktan beri hak ettim Ömrümün tamamını sende tükettim Kim bilir belki sana kavuşacağım Belki de genç yaşımda yaşlanacağım *** Yar diye, diye, diye yandım bir yar var diye Bu yaşımda azdım diye açıkta kaldım Koynumu sarar diye, fazlası zarar diye En azı karar diye açıkta kaldım *** Yar diye, diye, diye yandım bir yar var diye Bu yaşımda azdım diye açıkta kaldım Koynumu sarar diye, fazlası zarar diye En azı karar diye açıkta kaldım *** Uykuya daldım, açtıkta kaldım