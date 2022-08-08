Serdar Ortaç

Yaz Yağmuru Çok seneler geçti senden sonra Ben hep yalancı aşklar yaşadım Hiç bir zaman ölmeyen şarkılar gibi Ben hiç seni unutmadım *** Şimdi hatırlarım eski günleri Belki döner gelirsin bir sabah Ağlamaktan usanmadan Her gün ağladım durmadan Şimdi beni yalvartmadan gel *** Yaz yağmuru düşer durur yüreğime Bir küçük aşk yeter benim hasretime Sen de benim yağmurum ol Damla damla gir gönlüme *** Yaz yağmuru düşer durur yüreğime Bir küçük aşk yeter benim hasretime Sen de benim yağmurum ol Damla damla yağ gönlüme *** Çok seneler geçti senden sonra Ben hep yalancı aşklar yaşadım Hiç bir zaman ölmeyen şarkılar gibi Ben hiç seni unutmadım *** Şimdi hatırlarım eski günleri Belki döner gelirsin bir sabah Ağlamaktan usanmadan Her gün ağladım durmadan Şimdi beni yalvartmadan gel *** Yaz yağmuru düşer durur yüreğime Bir küçük aşk yeter benim hasretime Sen de benim yağmurum ol Damla damla gir gönlüme *** Yaz yağmuru düşer durur yüreğime Bir küçük aşk yeter benim hasretime Sen de benim yağmurum ol Damla damla yağ gönlüme *** Yaz yağmuru düşer durur yüreğime Bir küçük aşk yeter benim hasretime Sen de benim yağmurum ol Damla damla gir gönlüme *** Yaz yağmuru düşer durur yüreğime Bir küçük aşk yeter benim hasretime Sen de benim yağmurum ol Damla damla yağ gönlüme

Dert Gecesi Soldu rengi güneşin Yüreğimde gölgeler Küskün artık düşlerim Gitti giden dönmedi *** Aşkı böyle bilirdim Yalan olmadı sevgiler Ben günahsız severdim Şimdi neden son yeminler? *** Bu gece dert gecesi Hasretin düğünü var Bende aşk yarası Sende kördüğümü var *** Bu gece dert gecesi Hasretin düğünü var Bende aşk yarası Sende kördüğümü var *** Soldu rengi güneşin Yüreğimde gölgeler Küskün artık düşlerim Gitti giden dönmedi *** Aşkı böyle bilirdim Yalan olmadı sevgiler Ben günahsız severdim Şimdi neden son yeminler? *** Bu gece dert gecesi Hasretin düğünü var Bende aşk yarası Sende kördüğümü var *** Bu gece dert gecesi Hasretin düğünü var Bende aşk yarası Sende kördüğümü var *** Susadım aşkın özlemine Nereden bulurum seni ben? Bilemem artık hiç bilemem Seni sevmeye söz veremem Kırılır kanadım güzelim Kendime yalanlar söyleyemem *** Bu gece dert gecesi Hasretin düğünü var Bende aşk yarası Sende kördüğümü var *** Bu gece dert gecesi Hasretin düğünü var Bende aşk yarası Sende kördüğümü var *** Bu gece dert gecesi Hasretin düğünü var Bende aşk yarası Sende kördüğümü var Sende kördüğümü var Sende kördüğümü var

Gamzelim Özüne, sözüne, sana doyamıyorum Kapıldım seline tutunamıyorum Sarılıp beline şöyle yatamıyorum Fenalaştım hadi gel Hadi beni bir sarıver *** Tanrı o gamzeyi nasılda kondurmuş beline Canım feda olsun ölürüm inan her yerine Kız seni kaçırmalı dağlara tepelere Belam oldun hadi gel Hadi beni bir sarıver *** Haydi gamzelim, gece yanar tenim Haydi gamzelim, bu gece raks edelim Haydi gamzelim, gece yanar tenim Haydi gamzelim, bu gece raks edelim *** Haydi gamzelim, gece yanar tenim Haydi gamzelim, bu gece raks edelim Haydi gamzelim, gece yanar tenim Haydi gamzelim, bu gece raks edelim *** Özüne, sözüne, sana doyamıyorum Kapıldım seline tutunamıyorum Sarılıp beline şöyle yatamıyorum Fenalaştım hadi gel Hadi beni bir sarıver *** Tanrı o gamzeyi nasılda kondurmuş beline Canım feda olsun ölürüm inan her yerine Kız seni kaçırmalı dağlara tepelere Belam oldun hadi gel Hadi beni bir sarıver *** Haydi gamzelim, gece yanar tenim Haydi gamzelim, bu gece raks edelim Haydi gamzelim, gece yanar tenim Haydi gamzelim, bu gece raks edelim *** Haydi gamzelim, gece yanar tenim Haydi gamzelim, bu gece raks edelim Haydi gamzelim, gece yanar tenim Haydi gamzelim, bu gece raks edelim *** Haydi gamzelim, gece yanar tenim Haydi gamzelim, bu gece raks edelim Haydi gamzelim, gece yanar tenim Haydi gamzelim, bu gece raks edelim *** Haydi gamzelim, gece yanar tenim Haydi gamzelim, bu gece raks edelim Haydi gamzelim, gece yanar tenim Haydi gamzelim, bu gece raks edelim Haydi gamzelim

Nar Çiçeğim Zamanı geldi artık Sana aşkı vereceğim Mevsimler değişse de Ben hep sana güleceğim *** Yine yollar görüldü Ben hep seni seveceğim Aşkı elinden içip Yine sana döneceğim *** Kırmızıyla, moruna Canım kurban yoluna Takıver yar koluna Nar çiçeğim, yar çiçeğim ah *** Kırmızıyla, moruna Canım kurban yoluna Takıver yar koluna Nar çiçeğim, yar çiçeğim *** Zamanı geldi artık Sana aşkı vereceğim Mevsimler değişse de Ben hep sana güleceğim *** Yine yollar görüldü Ben hep seni seveceğim Aşkı elinden içip Yine sana döneceğim *** Kırmızıyla, moruna Canım kurban yoluna Takıver yar koluna Nar çiçeğim, yar çiçeğim ah *** Kırmızıyla, moruna Canım kurban yoluna Takıver yar koluna Nar çiçeğim, yar çiçeğim *** Kırmızıyla, moruna Canım kurban yoluna Takıver yar koluna Nar çiçeğim, yar çiçeğim ah *** Kırmızıyla, moruna Canım kurban yoluna Takıver yar koluna Nar çiçeğim, yar çiçeğim *** Kırmızıyla, moruna Canım kurban yoluna Takıver yar koluna Nar çiçeğim, yar çiçeğim ah *** Kırmızıyla, moruna Canım kurban yoluna Takıver yar koluna Nar çiçeğim, yar çiçeğim