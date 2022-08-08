Serdar Ortaç

Yokluğunda Şarkı Sözleri
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Yaptıklarım hiçbir şey değil ki,
Bundan sonra hep yüreğin olacağım
Fark etmeden girdin hayatıma,
Hissettiğin kadar aşkın olacağım
***
Sen kaderimsin biliyorum,
Bunu anlamanı çok istiyorum
Bebeğim ayrılığın şakası yok
Bil ki burada çaresiz bir kalpten farkım yok
***
Yokluğunda her şey tatsız,
Affedip de dön vefasız
İnsanoğlu can yakıyor hasret çekince
***
Beklemekten kalp usandı,
Yüreğim ellerde kaldı
Baktığım her yer, hep aynı,
Sen terk edince
***
Yokluğunda her şey tatsız,
Affedip de dön vefasız
İnsanoğlu can yakıyor hasret çekince
***
Beklemekten kalp usandı,
Yüreğim ellerde kaldı
Baktığım her yer, hep aynı,
Sen terk edince
***
Yaptıklarım hiçbir şey değil ki,
Bundan sonra hep yüreğin olacağım
Fark etmeden girdin hayatıma,
Hissettiğin kadar aşkın kalacağım
***
Sen kaderimsin biliyorum,
Bunu anlamanı çok istiyorum
Bebeğim ayrılığın şakası yok
Bil ki burada çaresiz bir kalpten farkım yok
***
Yokluğunda her şey tatsız,
Affedip de dön vefasız
İnsanoğlu can yakıyor hasret çekince
***
Beklemekten kalp usandı,
Yüreğim ellerde kaldı
Baktığım her yer, hep aynı,
Sen terk edince
***
Yokluğunda her şey tatsız,
Affedip de dön vefasız
İnsanoğlu can yakıyor hasret çekince
***
Beklemekten kalp usandı,
Yüreğim ellerde kaldı
Baktığım her yer, hep aynı,
Sen terk edince
***
Yokluğunda her şey tatsız,
Affedip de dön vefasız
İnsanoğlu can yakıyor hasret çekince
***
Beklemekten kalp usandı,
Yüreğim ellerde kaldı
Baktığım her yer, hep aynı,
Sen terk edince