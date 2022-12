Serdar Ortaç

Yaptıklarım hiçbir şey değil ki, Bundan sonra hep yüreğin olacağım Fark etmeden girdin hayatıma, Hissettiğin kadar aşkın olacağım *** Sen kaderimsin biliyorum, Bunu anlamanı çok istiyorum Bebeğim ayrılığın şakası yok Bil ki burada çaresiz bir kalpten farkım yok *** Yokluğunda her şey tatsız, Affedip de dön vefasız İnsanoğlu can yakıyor hasret çekince *** Beklemekten kalp usandı, Yüreğim ellerde kaldı Baktığım her yer, hep aynı, Sen terk edince *** Yokluğunda her şey tatsız, Affedip de dön vefasız İnsanoğlu can yakıyor hasret çekince *** Beklemekten kalp usandı, Yüreğim ellerde kaldı Baktığım her yer, hep aynı, Sen terk edince *** Yaptıklarım hiçbir şey değil ki, Bundan sonra hep yüreğin olacağım Fark etmeden girdin hayatıma, Hissettiğin kadar aşkın kalacağım *** Sen kaderimsin biliyorum, Bunu anlamanı çok istiyorum Bebeğim ayrılığın şakası yok Bil ki burada çaresiz bir kalpten farkım yok *** Yokluğunda her şey tatsız, Affedip de dön vefasız İnsanoğlu can yakıyor hasret çekince *** Beklemekten kalp usandı, Yüreğim ellerde kaldı Baktığım her yer, hep aynı, Sen terk edince *** Yokluğunda her şey tatsız, Affedip de dön vefasız İnsanoğlu can yakıyor hasret çekince *** Beklemekten kalp usandı, Yüreğim ellerde kaldı Baktığım her yer, hep aynı, Sen terk edince *** Yokluğunda her şey tatsız, Affedip de dön vefasız İnsanoğlu can yakıyor hasret çekince *** Beklemekten kalp usandı, Yüreğim ellerde kaldı Baktığım her yer, hep aynı, Sen terk edince