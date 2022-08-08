Serdar Ortaç

Olmaz Aramakla da olmaz Tüm yaşananlar Yüreğimde barınmaz *** Sor kendine Dürüst müydün Yalan Yalan sevgilim *** Yalnızlıklar da Pişmanlıklar da Kalan şimdi söyle kim? *** Sonlara başlara Düşen o yaşlara Kapı duvar kalbim Sana yolum yok *** Uğruma ölsen de Sebebi bilsen de Artık ne dersen de Sana yorum yok *** Sonlara başlara Düşen o yaşlara Kapı duvar kalbim Sana yolum yok *** Uğruma ölsen de Sebebi bilsen de Artık ne dersen de Sana yorum yok *** Olmaz Aramakla da olmaz Tüm yaşananlar Yüreğimde barınmaz *** Sor kendine Dürüst müydün Yalan Yalan sevgilim *** Yalnızlıklar da Pişmanlıklar da Kalan şimdi söyle kim? *** Sonlara başlara Düşen o yaşlara Kapı duvar kalbim Sana yolum yok *** Uğruma ölsen de Sebebi bilsen de Artık ne dersen de Sana yorum yok *** Sonlara başlara Düşen o yaşlara Kapı duvar kalbim Sana yolum yok *** Uğruma ölsen de Sebebi bilsen de Artık ne dersen de Sana yorum yok *** Sonlara başlara Düşen o yaşlara Kapı duvar kalbim Sana yolum yok *** Uğruma ölsen de Sebebi bilsen de Artık ne dersen de Sana yorum yok