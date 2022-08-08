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7/24 Dinle Sırılsıklam

Sırılsıklam Şarkı Sözleri

Serdar Ortaç Sırılsıklam şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Serdar Ortaç Sırılsıklam şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Sırılsıklam sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Serdar Ortaç

Serdar Ortaç

Sırılsıklam

  • Yürek Haini

  • Aslanlar Gibi

  • Dönemem

  • Gavurun Kızı

  • Kır Çiçeğim

  • Palandöken'de Aşk

  • Sen Aldırma

  • Vıdı Vıdı

  • Yazık Bana

  • Aşkım

  • Güllerede Küstüm

  • Kuzum

  • Sırılsıklam

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