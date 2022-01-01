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7/24 Dinle Serkan Civelek

Serkan Civelek

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01

Varsın Olsun Yar

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Bitmeli Ya Da Bitmeli

03

Bağlanmış Gözlerim ****

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Çok Uzaktayım

05

Bundan Bana Ne

... KAPAT
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