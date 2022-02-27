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7/24 Dinle Rengarenk

Rengarenk Şarkı Sözleri

Sertab Erener Rengarenk şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Sertab Erener Rengarenk şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Rengarenk sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Sertab Erener

Sertab Erener

Rengarenk

  • Açık Adres (Akustik)

  • Asla

  • Bu Böyle

  • Bir Çaresi Bulunur

  • Bir Damla Gözlerimde

  • Koparılan Çiçekler / Akustik

  • Koparılan Çiçekler

  • Rengarenk

  • İstanbul

  • Bir Varmışım Bir Yokmuşum

  • İkimiz Bir Fidanın

  • Avare

  • Ego

  • Ayrılık Ve Biz

  • Koparılan Çiçekler Remix - David Saboy ve Ozan Yılmaz

  • Koparılan Çiçekler Remix - Philippe Laurent

  • Koparılan Çiçekler Remix - Burak Yeter

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