Sertab Erener

Sorma bu ara şu halimi Bu acıların hepsi mi daimi Yazık oldu her iki tarafa da Şimdi sence daha iyi mi? *** Bir gün oldu iki gün oldu Ay oldu yıl oldu ümitlere Unutmuyor gönlüm seni Seviyor her gün her gece Yoruldu duruldu kırıldı vuruldu birkaç kere Yazılıdır hepsi hikâyede *** Yok mu bir haber alan yok mu gören Bu mudur adetin bu mudur tören Yaz ya da söyle bulamadım böyle Neresi açık adresin neresi yören. *** Sorma bu ara şu halimi Bu acıların hepsi mi daimi Yazık oldu her iki tarafa da Şimdi sence daha iyi mi? *** Bir gün oldu iki gün oldu Ay oldu yıl oldu ümitlere Unutmuyor gönlüm seni, seviyor Her gün her gece. *** Yoruldu, duruldu, kırıldı, vuruldu Bir kaç kere yazılırdır hepsi hikayede. *** Yok mu bir haber alan yok mu gören Bu mudur adetin bu mudur tören Yaz ya da söyle bulamadım böyle Neresi açık adresin neresi yören.