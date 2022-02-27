Sertab Erener

Açık Adres Şarkı Sözleri
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Sorma bu ara şu halimi
Bu acıların hepsi mi daimi
Yazık oldu her iki tarafa da
Şimdi sence daha iyi mi?
***
Bir gün oldu iki gün oldu
Ay oldu yıl oldu ümitlere
Unutmuyor gönlüm seni
Seviyor her gün her gece
Yoruldu duruldu kırıldı vuruldu birkaç kere
Yazılıdır hepsi hikâyede
***
Yok mu bir haber alan yok mu gören
Bu mudur adetin bu mudur tören
Yaz ya da söyle bulamadım böyle
Neresi açık adresin neresi yören.
***
Sorma bu ara şu halimi
Bu acıların hepsi mi daimi
Yazık oldu her iki tarafa da
Şimdi sence daha iyi mi?
***
Bir gün oldu iki gün oldu
Ay oldu yıl oldu ümitlere
Unutmuyor gönlüm seni, seviyor
Her gün her gece.
***
Yoruldu, duruldu, kırıldı, vuruldu
Bir kaç kere yazılırdır hepsi hikayede.
***
Yok mu bir haber alan yok mu gören
Bu mudur adetin bu mudur tören
Yaz ya da söyle bulamadım böyle
Neresi açık adresin neresi yören.