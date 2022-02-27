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7/24 Dinle Sertab Erener

Aldırma Deli Gönlüm Şarkı Sözleri

Sertab Erener Aldırma Deli Gönlüm şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Sertab Erener Aldırma Deli Gönlüm şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Aldırma Deli Gönlüm sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Sertab Erener

Sertab Erener

Aldırma Deli Gönlüm

  • Aldırma Deli Gönlüm

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