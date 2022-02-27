Aldırma Deli Gönlüm Şarkı Sözleri
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Sertab Erener
Aldırma Deli Gönlüm
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Her gün bir şey daha biter
Giderek acı vermez biten şeyler
Kayıtsız bir razı oluş başlar
Sıradan izler bırakır en tutkulu aşklar.
***
Aldırma deli gönlüm,
Giden gitsin.
Sen şarkılar söyle içinden, boş ver.
***
Aldırma deli gönlüm,
Giden gitsin.
Sen şarkılar söyle içinden, boş ver.
***
Yalanlarla, yasaklarla
Yazılır hesabına günah günler,
Bitmez bu son pişmanlıklar ah!
Soluyor birer birer içimizdeki güller.
***
Aldırma deli gönlüm,
Giden gitsin.
Sen şarkılar söyle içinden, boş ver.
***
Aldırma deli gönlüm,
Giden gitsin.
Sen şarkılar söyle içinden, boş ver.