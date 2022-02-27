Rengarenk Şarkı Sözleri
Sertab Erener Rengarenk şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Sertab Erener Rengarenk şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Rengarenk sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Yağmur olup yağasan sen üzerime
Hiçbir derdim kalmaz geriye
Sen de olmayınca yalnızım bu şehirde
Gidersen yanına al beni de beni de
***
Sevince kalbim elbet acı duyar
Sen de benim gibi seversen
Hep yanımda olmak istersen
O zaman biter birden bu acılar
***
Kendimden emin olmadıkça
Sen benim olamazsın ki asla
Aslaaa
***
Yağmur olup yağsan sen üzerime
Hiçbir derdim kalmaz ki geriye
Çünkü ne zaman ağlarsam kaderime
Kaderim beni alır alır içine içine
***
Sevince kalbim elbet acı duyar
Sende benim gibi seversen
Hep yanımda olmak istersen
O zaman biter birden bu acılar
***
Kendimden emin olmadıkça
Sen benim olamazsın ki asla
Aslaaa
***
Sevince kalbim elbet acı duyar
Sen de benim gibi seversen
Hep yanımda olmak istersen
O zaman biter birden bu acılar
***
Kendimden emin olmadıkça
Sen benim olamazsın ki asla
Aslaaa
-
Sorma bu ara şu halimi
Bu acıların hepsi mi daimi
Yazık oldu her iki tarafa da
Şimdi sence daha iyi mi?
***
Bir gün oldu iki gün oldu
Ay oldu yıl oldu ümitlere
Unutmuyor gönlüm seni
Seviyor her gün her gece
Yoruldu duruldu kırıldı vuruldu birkaç kere
Yazılıdır hepsi hikâyede
***
Yok mu bir haber alan yok mu gören
Bu mudur adetin bu mudur tören
Yaz ya da söyle bulamadım böyle
Neresi açık adresin neresi yören.
***
Sorma bu ara şu halimi
Bu acıların hepsi mi daimi
Yazık oldu her iki tarafa da
Şimdi sence daha iyi mi?
***
Bir gün oldu iki gün oldu
Ay oldu yıl oldu ümitlere
Unutmuyor gönlüm seni, seviyor
Her gün her gece.
***
Yoruldu, duruldu, kırıldı, vuruldu
Bir kaç kere yazılırdır hepsi hikayede.
***
Yok mu bir haber alan yok mu gören
Bu mudur adetin bu mudur tören
Yaz ya da söyle bulamadım böyle
Neresi açık adresin neresi yören.
-
O zor günler, solan güller eskidendi geçti
O zaman aşık olduğum rüzgârlar esti esti geçti
O zor günler, solan güller eskidendi geçti
O zaman aşık olduğum rüzgârlar esti esti geçti
***
Aşk seni bulabilir de
Uzakta durabilir de
Samimi oluyor derken
Mesafe koyabilir de
***
Bu böyle vurabilir de
İlgisiz durabilir de
Onu sana katıyor derken
Tuzaklar kurabilir de
Bu böyle...
***
O zor günler, solan güller eskidendi geçti
O zaman aşık olduğum rüzgârlar esti esti geçti
O zor günler, solan güller eskidendi geçti
O zaman aşık olduğum rüzgârlar esti esti geçti
***
Aşk seni bulabilir de
Uzakta durabilir de
Samimi oluyor derken
Mesafe koyabilir de
***
Bu böyle vurabilir de
İlgisiz durabilir de
Onu sana katıyor derken
Tuzaklar kurabilir de
Bu böyle...
***
Geriye sadece yarım yarım sevgiler
Yüzüme inceden uzun uzun çizgiler
Öznesi kalan süresi kısalan cümleler
Yalan dolan birkaç resim kaldı
***
Aşk seni bulabilir de
Uzakta durabilir de
Samimi oluyor derken
Mesafe koyabilir de
***
Bu böyle vurabilir de
İlgisiz durabilir de
Onu sana katıyor derken
Tuzaklar kurabilir de
***
Aşk seni bulabilir de
Mesafe koyabilir de
Bu böyle... Bu böyle...
-
Sesimde söyleyemediğim sözler var
Gizleyemediğim gözyaşlarım
Silipte unutamadığım sabahlar
Kokladığım eşyalarım
***
Bir çaresi bulunur, elbet yarın
Yeniden yaşamanın
Bir çaresi bulunur elbet canım
Bi uyuyup uyanalım
***
Ah bi yolu vardır elbet yarın
Yeniden yaşamanın
Bi çaresi bulunur çıkmazların
Bi uyuyup uyanalım
***
İçimde saklayamadığım anladılar
Hiç bitmeyen yanlızlığımın
Silipte unutamadığım geceler
Dönüşü yok hep kalp ağrısı
***
Bir çaresi bulunur elbet yarın
Yeniden yaşamanın
Bir çaresi bulunur elbet canım
Bi uyuyup uyanalım
***
Ah bi yolu vardır elbet yarın
Yeniden yaşamanın
Bi çaresi bulunur çıkmazların
Bi uyuyup uyanalım
-
Çok geç oldu belki de düşündük taşındık
Bir çok şeyi birbirimizden sakındık
Bir şey eksik cümle de
Yüklem mi özlem mi sakladığın şey her neyse beni üzer mi?
***
Öyle çok şey var ki içimde
hep sustuk konuşmak yerine
Konuşmadığımız her ne varsa
Seninle sakladım gözlerimde
***
Ne olur sende fazla üzülme
Hep kendi kendine yenilme
Konuşmadığımız her ne varsa seninle
Bir damla gözlerimde
***
Belki yanlış yoldayız
Kaybolduk kaybolduk gizleyince kendimizde yorulduk
Her hatada telafi gerekli değilmi
Bizi durduran gurur mu kibir mi?
***
Öyle çok şey varki içimde
hep sustuk konuşmak yerine
Konuşmadığımız her ne varsa
Seninle sakladım gözlerimde
***
Ne olur sende fazla üzülme
Hep kendi kendine yenilme
Konuşmadığımız her ne varsa seninle
Bir damla gözlerimde...
-
iyi ki varsın
iyi ki sevmişim seni
hem aldığın hem çaldığın
helal helal sana
***
yok istemem diyen gönlüm
çöle bile razı şimdi
yanlış yola giden bendim
lütfen dön gel
***
ben yazdım kadere hüznü perişanı
sonu gelmez yine de bitemez ümitler
ama yoksa bahçemin eski şanı
sebebi koparılan çiçekler
***
ben yazdım kadere hüznü perişanı
sonu gelmez yine de bitemez ümitler
ama yoksa bahçemin eski şanı
sebebi koparılan çiçekler
***
iyi ki varsın
iyi ki sevmişim seni
hem aldığın hem çaldığın
helal helal sana
***
yok istemem diyen gönlüm
çöle bile razı şimdi
yanlış yola giden bendim
lütfen dön gel
***
ben yazdım kadere hüznü perişanı
sonu gelmez yine de bitemez ümitler
ama yoksa bahçemin eski şanı
sebebi koparılan çiçekler
***
ben yazdım kadere hüznü perişanı
sonu gelmez yine de bitemez ümitler
ama yoksa bahçemin eski şanı
sebebi koparılan çiçekler
-
iyi ki varsın
iyi ki sevmişim seni
hem aldığın hem çaldığın
helal helal sana
***
yok istemem diyen gönlüm
çöle bile razı şimdi
yanlış yola giden bendim
lütfen dön gel
***
ben yazdım kadere hüznü perişanı
sonu gelmez yine de bitemez ümitler
ama yoksa bahçemin eski şanı
sebebi koparılan çiçekler
***
ben yazdım kadere hüznü perişanı
sonu gelmez yine de bitemez ümitler
ama yoksa bahçemin eski şanı
sebebi koparılan çiçekler
***
iyi ki varsın
iyi ki sevmişim seni
hem aldığın hem çaldığın
helal helal sana
***
yok istemem diyen gönlüm
çöle bile razı şimdi
yanlış yola giden bendim
lütfen dön gel
***
ben yazdım kadere hüznü perişanı
sonu gelmez yine de bitemez ümitler
ama yoksa bahçemin eski şanı
sebebi koparılan çiçekler
***
ben yazdım kadere hüznü perişanı
sonu gelmez yine de bitemez ümitler
ama yoksa bahçemin eski şanı
sebebi koparılan çiçekler
-
Eskiden bambaşkaydım
Herkes tamdı ben yarım
Boşluklar hep dolar
Yalnızdı benim yanım
***
Bir gün aşka rastladım
Sildim yeni başladım
Bir omuzum oldu sonunda
Ha hay... Başımı yasladım
***
Gözüm kara kalmadı yara
Oldum rengâ rengârenk
Bazen her şey sararıp solar
Biz hep rengâ rengârenk
***
Gözüm kara kalmadı yara
Oldum rengâ rengârenk
Bazen her şey sararıp solar
Biz hep rengâ rengârenk
***
Ben suysam o ateş
Ruhu var ruhuma eş
Griler hep düşmanım
Kırmızılar bana kardeş
***
Dilinde o nağmeler
Seviyorum demeler
Saçlarım hep boynumda
Ha hay... Ne güzel kareler
***
Gözüm kara kalmadı yara
Oldum rengâ rengârenk
Bazen her şey sararıp solar
Biz hep rengâ rengârenk
***
Gözüm kara kalmadı yara
Oldum rengâ rengârenk
Bazen her şey sararıp solar
Biz hep rengâ rengârenk
***
rengârenk,rengârenk,rengârenk
***
Gözüm kara kalmadı yara
Oldum rengâ rengârenk
Bazen her şey sararıp solar
Biz hep rengâ rengârenk
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