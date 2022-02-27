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7/24 Dinle Ben Yaşarım

Ben Yaşarım Şarkı Sözleri

Sertab Erener Ben Yaşarım şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Sertab Erener Ben Yaşarım şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Ben Yaşarım sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Sertab Erener

Sertab Erener

Ben Yaşarım

  • Ben Yaşarım

  • Farzet

  • Belki De Dönerim

  • Bu Dünya

  • Kafanı Yorma

  • Geçer

  • Sormaz

  • Koyudur Karanlığı

  • Aç Sesini

  • Anca Gidersin

  • Belki De Aşk Lazım Değildir

  • Hepsi Aşktan

  • Kız Leyla

  • Anca Gidersin (Rock Versiyon)

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