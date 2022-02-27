Sertab Erener

Bir Çaresi Bulunur Sesimde söyleyemediğim sözler var Gizleyemediğim gözyaşlarım Silipte unutamadığım sabahlar Kokladığım eşyalarım *** Bir çaresi bulunur, elbet yarın Yeniden yaşamanın Bir çaresi bulunur elbet canım Bi uyuyup uyanalım *** Ah bi yolu vardır elbet yarın Yeniden yaşamanın Bi çaresi bulunur çıkmazların Bi uyuyup uyanalım *** İçimde saklayamadığım anladılar Hiç bitmeyen yanlızlığımın Silipte unutamadığım geceler Dönüşü yok hep kalp ağrısı *** Bir çaresi bulunur elbet yarın Yeniden yaşamanın Bir çaresi bulunur elbet canım Bi uyuyup uyanalım *** Ah bi yolu vardır elbet yarın Yeniden yaşamanın Bi çaresi bulunur çıkmazların Bi uyuyup uyanalım

Ben Yaşarım İçimdeki yokluğuna ağladım Geceleri gündüzlere de bağladım Dudaklarıma ismini yasakladım *** Duvarlara yüreğimi yasladım Yokluğunu hatalarıma bağladım Geç oldu ama şimdi anladım *** Sel olur taşarım Çöl olur yakarım Taş olur susarım Söz olur uçarım *** Söyle, ah hırçın özgür Hep cesur ve asi ruhum Şimdi mi sevmekten korkuyorsun? *** Bu gece tek başıma hem gider hem ağlarım Son defa saçlarıma dertlerimi bağladım Gün olur küllerimden ben yeniden doğar Akarım, taşarım, yol olur ben yaşarım *** Biri seni daha çok sever bir gün umarım Bilirsin, hep ne varsa ben içime atarım Şimdi hiç görmediğim topraklara konar Akarım, taşarım, yol olur ben yaşarım *** Duvarlara yüreğimi yasladım Yokluğunu hatalarıma bağladım Geç oldu ama şimdi anladım *** Sel olur taşarım Çöl olur yakarım Taş olur susarım Söz olur uçarım *** Söyle, ah hırçın özgür Hep cesur ve asi ruhum Şimdi mi sevmekten korkuyorsun? *** Bu gece tek başıma hem gider hem ağlarım Son defa saçlarıma dertlerimi bağladım Gün olur küllerimden ben yeniden doğar Akarım, taşarım, yol olur ben yaşarım *** Biri seni daha çok sever bir gün umarım Bilirsin, hep ne varsa ben içime atarım Şimdi hiç görmediğim topraklara konar Akarım, taşarım, yol olur ben yaşarım *** Bu gece tek başıma hem gider hem ağlarım Son defa saçlarıma dertlerimi bağladım Gün olur küllerimden ben yeniden doğar Akarım, taşarım, yol olur ben yaşarım *** Biri seni daha çok sever bir gün umarım Bilirsin, hep ne varsa ben içime atarım Şimdi hiç görmediğim topraklara konar Akarım, taşarım, yol olur ben yaşarım