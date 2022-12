Sertab Erener

Yarım kalmış bir kitap gibi ben Bir yandayım Sulanmayan bir çiçek gibi sen Bir yandasın *** Yerinden olmuş yaprak gibiyiz Düşüyoruz Baştan yaşarım sorsan Ama sen hiç olmamışız farz et *** Farz et hiç tanışmadık, buluşmadık Hiç dönmedin o köşeden Farz et hiç yanaşmadık, koklaşmadık Hiç içmedik o şişeden *** Farz et o fallar tutmadı, yıldızlar barışmadı Hiç yorulmadık öpüşmekten Senle bir rüya gördük herkesin gözü önünde Kimse bilmez, ne oldu sahiden? *** Yarım kalmış bir kitap gibi ben Bir yandayım Sulanmayan bir çiçek gibi sen Bir yandasın *** Baştan yaşarım sorsan Ama sen hiç olmamışız farz et *** Farz et hiç tanışmadık, buluşmadık Hiç dönmedin o köşeden Farz et hiç yanaşmadık, koklaşmadık Hiç içmedik o şişeden *** Farz et o fallar tutmadı, yıldızlar barışmadı Hiç yorulmadık öpüşmekten Senle bir rüya gördük herkesin gözü önünde Kimse bilmez, ne oldu sahiden? *** Farz et, farz et Farz et, gel de farz et Bize hiçbir şey olmaz sanıyorduk, oldu işte *** Farz et hiç tanışmadık, buluşmadık Hiç dönmedin o köşeden Farz et hiç yanaşmadık, koklaşmadık Hiç içmedik o şişeden *** Farz et o fallar tutmadı, yıldızlar barışmadı Hiç yorulmadık öpüşmekten Senle bir rüya gördük herkesin gözü önünde Kimse bilmez, ne oldu sahiden?