Sertab Erener

Bir Damla Gözlerimde Çok geç oldu belki de düşündük taşındık Bir çok şeyi birbirimizden sakındık Bir şey eksik cümle de Yüklem mi özlem mi sakladığın şey her neyse beni üzer mi? *** Öyle çok şey var ki içimde hep sustuk konuşmak yerine Konuşmadığımız her ne varsa Seninle sakladım gözlerimde *** Ne olur sende fazla üzülme Hep kendi kendine yenilme Konuşmadığımız her ne varsa seninle Bir damla gözlerimde *** Belki yanlış yoldayız Kaybolduk kaybolduk gizleyince kendimizde yorulduk Her hatada telafi gerekli değilmi Bizi durduran gurur mu kibir mi? *** Öyle çok şey varki içimde hep sustuk konuşmak yerine Konuşmadığımız her ne varsa Seninle sakladım gözlerimde *** Ne olur sende fazla üzülme Hep kendi kendine yenilme Konuşmadığımız her ne varsa seninle Bir damla gözlerimde...

Açık Adres (Akustik) Sorma bu ara şu halimi Bu acıların hepsi mi daimi Yazık oldu her iki tarafa da Şimdi sence daha iyi mi? *** Bir gün oldu iki gün oldu Ay oldu yıl oldu ümitlere Unutmuyor gönlüm seni Seviyor her gün her gece Yoruldu duruldu kırıldı vuruldu birkaç kere Yazılıdır hepsi hikâyede *** Yok mu bir haber alan yok mu gören Bu mudur adetin bu mudur tören Yaz ya da söyle bulamadım böyle Neresi açık adresin neresi yören. *** Sorma bu ara şu halimi Bu acıların hepsi mi daimi Yazık oldu her iki tarafa da Şimdi sence daha iyi mi? *** Bir gün oldu iki gün oldu Ay oldu yıl oldu ümitlere Unutmuyor gönlüm seni, seviyor Her gün her gece. *** Yoruldu, duruldu, kırıldı, vuruldu Bir kaç kere yazılırdır hepsi hikayede. *** Yok mu bir haber alan yok mu gören Bu mudur adetin bu mudur tören Yaz ya da söyle bulamadım böyle Neresi açık adresin neresi yören.

Asla Yağmur olup yağasan sen üzerime Hiçbir derdim kalmaz geriye Sen de olmayınca yalnızım bu şehirde Gidersen yanına al beni de beni de *** Sevince kalbim elbet acı duyar Sen de benim gibi seversen Hep yanımda olmak istersen O zaman biter birden bu acılar *** Kendimden emin olmadıkça Sen benim olamazsın ki asla Aslaaa *** Yağmur olup yağsan sen üzerime Hiçbir derdim kalmaz ki geriye Çünkü ne zaman ağlarsam kaderime Kaderim beni alır alır içine içine *** Sevince kalbim elbet acı duyar Sende benim gibi seversen Hep yanımda olmak istersen O zaman biter birden bu acılar *** Kendimden emin olmadıkça Sen benim olamazsın ki asla Aslaaa *** Sevince kalbim elbet acı duyar Sen de benim gibi seversen Hep yanımda olmak istersen O zaman biter birden bu acılar *** Kendimden emin olmadıkça Sen benim olamazsın ki asla Aslaaa

Bu Böyle O zor günler, solan güller eskidendi geçti O zaman aşık olduğum rüzgârlar esti esti geçti O zor günler, solan güller eskidendi geçti O zaman aşık olduğum rüzgârlar esti esti geçti *** Aşk seni bulabilir de Uzakta durabilir de Samimi oluyor derken Mesafe koyabilir de *** Bu böyle vurabilir de İlgisiz durabilir de Onu sana katıyor derken Tuzaklar kurabilir de Bu böyle... *** O zor günler, solan güller eskidendi geçti O zaman aşık olduğum rüzgârlar esti esti geçti O zor günler, solan güller eskidendi geçti O zaman aşık olduğum rüzgârlar esti esti geçti *** Aşk seni bulabilir de Uzakta durabilir de Samimi oluyor derken Mesafe koyabilir de *** Bu böyle vurabilir de İlgisiz durabilir de Onu sana katıyor derken Tuzaklar kurabilir de Bu böyle... *** Geriye sadece yarım yarım sevgiler Yüzüme inceden uzun uzun çizgiler Öznesi kalan süresi kısalan cümleler Yalan dolan birkaç resim kaldı *** Aşk seni bulabilir de Uzakta durabilir de Samimi oluyor derken Mesafe koyabilir de *** Bu böyle vurabilir de İlgisiz durabilir de Onu sana katıyor derken Tuzaklar kurabilir de *** Aşk seni bulabilir de Mesafe koyabilir de Bu böyle... Bu böyle...

Bir Çaresi Bulunur Sesimde söyleyemediğim sözler var Gizleyemediğim gözyaşlarım Silipte unutamadığım sabahlar Kokladığım eşyalarım *** Bir çaresi bulunur, elbet yarın Yeniden yaşamanın Bir çaresi bulunur elbet canım Bi uyuyup uyanalım *** Ah bi yolu vardır elbet yarın Yeniden yaşamanın Bi çaresi bulunur çıkmazların Bi uyuyup uyanalım *** İçimde saklayamadığım anladılar Hiç bitmeyen yanlızlığımın Silipte unutamadığım geceler Dönüşü yok hep kalp ağrısı *** Bir çaresi bulunur elbet yarın Yeniden yaşamanın Bir çaresi bulunur elbet canım Bi uyuyup uyanalım *** Ah bi yolu vardır elbet yarın Yeniden yaşamanın Bi çaresi bulunur çıkmazların Bi uyuyup uyanalım

Koparılan Çiçekler / Akustik iyi ki varsın iyi ki sevmişim seni hem aldığın hem çaldığın helal helal sana *** yok istemem diyen gönlüm çöle bile razı şimdi yanlış yola giden bendim lütfen dön gel *** ben yazdım kadere hüznü perişanı sonu gelmez yine de bitemez ümitler ama yoksa bahçemin eski şanı sebebi koparılan çiçekler *** ben yazdım kadere hüznü perişanı sonu gelmez yine de bitemez ümitler ama yoksa bahçemin eski şanı sebebi koparılan çiçekler *** iyi ki varsın iyi ki sevmişim seni hem aldığın hem çaldığın helal helal sana *** yok istemem diyen gönlüm çöle bile razı şimdi yanlış yola giden bendim lütfen dön gel *** ben yazdım kadere hüznü perişanı sonu gelmez yine de bitemez ümitler ama yoksa bahçemin eski şanı sebebi koparılan çiçekler *** ben yazdım kadere hüznü perişanı sonu gelmez yine de bitemez ümitler ama yoksa bahçemin eski şanı sebebi koparılan çiçekler

