Sertab Erener 4 Aralık 1964'te İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Işık Lisesi ve İstanbul Devlet Konservatuarı mezunu olan Sertab Erener, babasından Türk sanat müziği şarkılarını dinleyerek büyümüştür. Erener, Sezen Aksu'nun Memduh Paşa Yalısı'nda düzenlenen 1987'deki doğum günü partisine, solist olarak katılmış ve Sezen Aksu sesini çok beğenerek ona geri vokal olmasını teklif etmiştir. 1987 Kuşadası Altın Güvercin Müzik Yarışması'na Sertab Erener "Akdeniz" şarkısını seslendirmiş ardından 1989'da Klips grubuyla birlikte 1989 Eurovision Şarkı Yarışması Türkiye Elemeleri'ne "Hasret" şarkısıyla katılmıştır. Ancak elemelerde üçüncü olduğu için ülkeyi 1989 Eurovision Şarkı Yarışması'nda temsil edememiştir. Erener, 1990'ların başında Sezen Aksu'nun desteği ile adını duyurmaya başlamış ve ilk stüdyo albümünü Aksu'nun yanı sıra Uzay Heparı, Aysel Gürel ve Garo Mafyan gibi isimlerle birlikte hazırlamıştır. Sakin Ol! adı verilen albümünü, 1992'de yayımlamıştır. Sertab Erener, albüme adını veren şarkı ile ses getiren bir çıkış yapmıştır. "Sakin Ol!"un yanı sıra "Aldırma Deli Gönlüm", "Ateşle Barut", "Vurulduk", "Oyun Bitti", "O, Ye" ve "Suçluyum" şarkılarına video klip çekilmiş ve 1992'nin sonunda Erener, TRT 1 ve Kanal 6'nın 1993 yılbaşı için hazırladığı kutlama programlarında sahneye çıkmıştır. Şarkıcı, ikinci stüdyo albümü Lâ'l'i 14 Ekim 1994'te yayımlamıştır. Sertab Erener, albümdeki "Sevdam Ağlıyor" ve "Rüya" şarkılarına klip çekmiştir. Bu şarkılardan "Rüya"yı Sezen Aksu, Erener'in ülseratif kolit yüzünden olduğu ikinci ameliyat öncesinde, arkadaşının hastalığı yüzünden yaşadığı üzüntü üzerine yazmıştır. Erener, Mart 1995'te Kral TV Video Müzik Ödülleri'nden En İyi Pop Kadın Sanatçı kategorisinde ödül almıştır. Sertab Erener’in üçüncü albümünü “Sertab Gibi” Şubat 1997'de İmaj ve Sony etiketiyle yayımlanmıştır. "Aslolan Aşktır", "Seyrüsefer", "İncelikler Yüzünden", "Aaa" ve "Yara" şarkılarına klip çeken Sertab Erener, Ağustos 1997'ye kadar 147 bin kopya satmıştır. Erener, kendi adını verdiği dördüncü stüdyo albümünü Mart 1999'da yayımlamıştır. Albüm Türkiye'de D&R Çok Satan Albümler Listesi'nde bir numaraya yerleşerek yayımlandığı yıl içinde ülkede 427 bin kopya satmıştır. "Yanarım", "Zor Kadın", "Vur Yüreğim" ve "Yolun Başında" şarkıları Sertab Erener albümünün klip çekilen şarkıları olmuş ve "Vur Yüreğim", Kral TV Video Müzik Ödülleri'nden En İyi Şarkı Sözü ödülünü alırken "Zor Kadın" ise hit olmuş ve radyolarda çok çalınanlar listelerinde yerini almıştır. Mayıs 2001'de Sertab Erener, beşinci stüdyo albümü Turuncu'yu yayımlamıştır. D&R'ın Çok Satan Albümler Listesi'nde bir numara olan ve 260 bin kopya satan Turuncu'daki "Kumsalda" ve "Söz Bitti" şarkılarına klip çekilmiştir. Aralık'ta Erener, Altın Kelebek Ödülleri'nden En iyi Türk Pop Müziği Kadın Solist kategorisinde ödül almıştır. Ocak 2003'te TRT, 2003 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'yi Sertab Erener'in temsil edeceğini duyurulmasının ardından Şubat'ta şarkının adının "Everyway That I Can" olduğu ve tamamın İngilizce sözler içerdiği açıklanınca bu durum büyük tepki toplamıştır. 24 Mayıs'ta Riga'da yapılan yarışmada 167 puan toplayarak birinci olan Erener, Türkiye, Eurovision Şarkı Yarışması'nda ilk birinciliğini elde eden sanatçı olmuş ve yarışma bir sonraki yıl İstanbul'a taşınmıştır. "Everyway That I Can", Avrupa'daki pek çok ülkede listelere girmeyi başararak tüm dünyada büyük beğeni toplamıştır. Erener, Painted On Water albümünü Los Angeles'ta kaydederek Haziran 2009'da Demir Demirkan ile birlikte yayımlamıştır. Erener ve Demirkan, albüme kurdukları grubun adını vermiş ve ikili, Painted On Water albümünde türküleri İngilizce sözlerle caz formunda yeniden seslendirmişlerdir. Haziran 2010'da Sertab Erener, sekizinci stüdyo albümü Rengârenk'i DMC etiketiyle yayımlamıştır. Albümün klip çekilen şarkılarından "Açık Adres" ve "Rengârenk", Türkiye Resmî Listesi'nde bir numara olurken "Açık Adres", Kral TV Video Müzik Ödülleri'nden "En İyi Beste" dalında ödül almıştır. Albüm, yılının en çok satan albümlerinden biri olmuş ve Erener'e Kral TV Video Müzik Ödülleri'nden "En İyi Pop Kadın Sanatçı" ödülü kazanmıştır. 2010'da Erener, Türkiye'de lise dördüncü sınıflara okutulan Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi dersinin kitaplarına dahil edilmiş, kitaba, Erener'in Eurovision Şarkı Yarışması'nı kazanmasıyla Türk pop müziğinin uluslararası alandaki ilk önemli başarısını kazandığı yazılmıştır. Erener, Nisan 2012'de, üzerinde bir yıl çalışarak, babası Nizamettin Erener için hazırladığı Türk Sanat Müziği albümü Ey Şûh-i Sertab'ı yayımlamıştır. 15 eski Türk Sanat Müziği şarkısının aslına uygun olarak yeniden seslendirildiği albüm sayesinde Erener, Altın Kelebek Ödülleri'nden "En İyi Türk Sanat Müziği Kadın Solisti" kategorisinde ödül kazanmıştır. Haziran 2012'de Ozan Çolakoğlu'nun ilk proje albümünde yer alan "Dım Dım" şarkısını seslendirmiş ardından şarkının klibini Temmuz 2012'de yayımlamıştır. Nisan 2013'te Sade albümünü piyasaya sürmüştür. Haziran 2016'da Sertab Erener on birinci stüdyo albümü Kırık Kalpler Albümü'nü GNL etiketiyle yayımlanmıştır. 2017'nin sonlarından itibaren kariyerinin 25. yılını kutlamak için Sertab'ın Müzikali adlı bir müzikal ile sevenlerinin karşısına çıkmıştır. Erener'in yeni stüdyo albümünün çıkış şarkısı "Bu Dünya" hayranların gönderdiği videoları içeren bir video klip ile 5 Haziran 2020'de yayımlanmıştır. Şarkıcının on ikinci stüdyo albümü Ben Yaşarım, 12 Haziran 2020'de müzikseverlerin beğenisine sunulmuştur.