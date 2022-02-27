Sertab Erener

Yarım kalmış bir kitap gibi ben Bir yandayım Sulanmayan bir çiçek gibi sen Bir yandasın *** Yerinden olmuş yaprak gibiyiz Düşüyoruz Baştan yaşarım sorsan Ama sen hiç olmamışız farz et *** Farz et hiç tanışmadık, buluşmadık Hiç dönmedin o köşeden Farz et hiç yanaşmadık, koklaşmadık Hiç içmedik o şişeden *** Farz et o fallar tutmadı, yıldızlar barışmadı Hiç yorulmadık öpüşmekten Senle bir rüya gördük herkesin gözü önünde Kimse bilmez, ne oldu sahiden? *** Yarım kalmış bir kitap gibi ben Bir yandayım Sulanmayan bir çiçek gibi sen Bir yandasın *** Baştan yaşarım sorsan Ama sen hiç olmamışız farz et *** Farz et hiç tanışmadık, buluşmadık Hiç dönmedin o köşeden Farz et hiç yanaşmadık, koklaşmadık Hiç içmedik o şişeden *** Farz et o fallar tutmadı, yıldızlar barışmadı Hiç yorulmadık öpüşmekten Senle bir rüya gördük herkesin gözü önünde Kimse bilmez, ne oldu sahiden? *** Farz et, farz et Farz et, gel de farz et Bize hiçbir şey olmaz sanıyorduk, oldu işte *** Farz et hiç tanışmadık, buluşmadık Hiç dönmedin o köşeden Farz et hiç yanaşmadık, koklaşmadık Hiç içmedik o şişeden *** Farz et o fallar tutmadı, yıldızlar barışmadı Hiç yorulmadık öpüşmekten Senle bir rüya gördük herkesin gözü önünde Kimse bilmez, ne oldu sahiden?

İçimdeki yokluğuna ağladım Geceleri gündüzlere de bağladım Dudaklarıma ismini yasakladım *** Duvarlara yüreğimi yasladım Yokluğunu hatalarıma bağladım Geç oldu ama şimdi anladım *** Sel olur taşarım Çöl olur yakarım Taş olur susarım Söz olur uçarım *** Söyle, ah hırçın özgür Hep cesur ve asi ruhum Şimdi mi sevmekten korkuyorsun? *** Bu gece tek başıma hem gider hem ağlarım Son defa saçlarıma dertlerimi bağladım Gün olur küllerimden ben yeniden doğar Akarım, taşarım, yol olur ben yaşarım *** Biri seni daha çok sever bir gün umarım Bilirsin, hep ne varsa ben içime atarım Şimdi hiç görmediğim topraklara konar Akarım, taşarım, yol olur ben yaşarım *** Duvarlara yüreğimi yasladım Yokluğunu hatalarıma bağladım Geç oldu ama şimdi anladım *** Sel olur taşarım Çöl olur yakarım Taş olur susarım Söz olur uçarım *** Söyle, ah hırçın özgür Hep cesur ve asi ruhum Şimdi mi sevmekten korkuyorsun? *** Bu gece tek başıma hem gider hem ağlarım Son defa saçlarıma dertlerimi bağladım Gün olur küllerimden ben yeniden doğar Akarım, taşarım, yol olur ben yaşarım *** Biri seni daha çok sever bir gün umarım Bilirsin, hep ne varsa ben içime atarım Şimdi hiç görmediğim topraklara konar Akarım, taşarım, yol olur ben yaşarım *** Bu gece tek başıma hem gider hem ağlarım Son defa saçlarıma dertlerimi bağladım Gün olur küllerimden ben yeniden doğar Akarım, taşarım, yol olur ben yaşarım *** Biri seni daha çok sever bir gün umarım Bilirsin, hep ne varsa ben içime atarım Şimdi hiç görmediğim topraklara konar Akarım, taşarım, yol olur ben yaşarım