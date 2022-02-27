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7/24 Dinle Lal

Lal Şarkı Sözleri

Sertab Erener Lal şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Sertab Erener Lal şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Lal sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Sertab Erener

Sertab Erener

Lal

  • Gel Barışalım Artık

  • Lal

  • Mecbursun

  • Rüya

  • Sevdam Ağlıyor

  • Büyü de Gel

  • Masal

  • Dargın Değilim

  • Erkeğim

  • Günahın Boynuma

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