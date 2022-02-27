Sertab Erener

Gel Barışalım Artık Yok mu senin insafın yok mu Bir güler yüzün çok mu Dağ mısın taş mısın *** Uzak mı bu eda bu hal tuzak mı Hak mısın bana yasak mı Dost musun düşman mısın *** İki gözüm seneler geçiyor Gönül ektiğini biçiyor Bir selam lütfet bu ne çok hasret Gel barışalım artık *** Can özüm bahar geldi Dalları kiraz bastı Yedi kat eller yakınım oldu Gel kavuşalım artık *** Yok mu senin insafın yok mu Bir güler yüzün çok mu Dağ mısın taş mısın *** Uzak mı bu eda bu hal tuzak mı Hak mısın bana yasak mı Dost musun düşman mısın *** İki gözüm seneler geçiyor Gönül ektiğini biçiyor Bir selam lütfet bu ne çok hasret Gel barışalım artık *** Can özüm bahar geldi Dalları kiraz bastı Yedi kat eller yakınım oldu Gel kavuşalım artık

Lal Bir bulut olsam yüklenip yağsam Dökülsem damla damla toprağıma Bir deli nehir bir asi rüzgar Olup kavuşsam üzüm bağlarına *** Bir çiğ tanesi bülbülün çilesi Annemin sesiyle güne uyansam Radyoda yanık içli bir keman Ağlasa nihavend acemaşiran *** Bir turna olsam yollara vursam Uçabilsem kendi semalarıma Bir seher vakti sılaya varsam Selam versem ah sıradağlarıma *** Komşunun kızı çoban yıldızı Yaz bahçeleri yeşil mor kırmızı Ah şişede la'l Hem de ay hilal Bir daha da görmedim öyle yazı

Mecbursun Olmaz civanım imkansız vazgeçmek olmaz Ben sana varmazsam eğer gözüm açık giderim Oynar gider yarım aklımda bende durmaz Ben seni almazsam eğer mahvolurum biterim *** Sen yeter ki sev kulun olayım Bir dile bin yıl kölen olayım Boynuna koynuna dolanayım Mahşere kadar *** Vallahi dünyayı yıkarım başına Kimselere yar etmem seni bakmam göz yaşına Mecbursun mecbursun hiç çaren yok İnadı bırak gel şükredeceksin sonra şansına *** Sen yeter ki sev kulun olayım Bir dile bin yıl kölen olayım Boynuna koynuna dolanayım Mahşere kadar *** Yandım amanın yandım ben bir esmerin narına Getirin basayım tuz üstüne tuz kapanmayan yarama Ya sen gel ya da ben geleyim ferman buyur Ahdım var baş koyacağım yastığına yorganına *** Sen yeter ki sev kulun olayım Bir dile bin yıl kölen olayım Boynuna koynuna dolanayım Mahşere kadar

Rüya Değmeyin feryadıma, Figanıma değmeyin Eğer sevda bu demekse Ben vazgeçtim Beni sevmeyin *** Garipliğim kader değil Geçici gülmeyin Bu kışta efkarlıyım Bahara Allah kerim *** Hadi yüreğim ha gayret Hele sıkı dur hele sabret Başını eyme dik tut Bu bi rüyaydı farzet *** hadi hadi yüreğim ha gayret... Hele sıkı dur hele sabret Başını eyme dik tut Bu bi rüyaydı farzet hadi hadi yüreğim ha gayret...