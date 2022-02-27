Sertab Gibi Şarkı Sözleri
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Sertab Erener
Sertab Gibi
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incindim, incitildim derinden
terkettim kendimi
***
tesadüfen karşılaştım içimde
kendimle yeniden
***
bir minicik kız çocuğu bak
duruyor orada hâlâ
anlatamam gördüklerimi
o neşeli çocuğa
***
artık beni asla yaralayamaz
hayat eğer istemezsem
yıllar beni kolay yakalayamaz
ben durup beklemezsem
***
siz yine de incelikli davranın
benim kadar değilse de
***
ben bu yüzden, incelikler yüzünden
belki daha çok üzüldüm
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