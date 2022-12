Sertab Erener

Neyin Varsa Kaldırıp Çöpe Attım Saçlarımı Kestirdim Hemen Sarıya Boyattım Bitanem Diye Kaydetmiştim Ya Hani Telefonuma, Sildim Derhal Herkes Gibi Adını Yazdım *** Sensizlik Bana Çok İyi Geldi Ne Kadar Da İhmal Etmişim Kendimi *** Umrumda Değil, İyi Ki Bitti Omuzlarımdan Koca Bir Yük Gitti Çoktan Alıştım Yokluğuna, İnan Ki *** Umrumda Değil, İyi Ki Bitti Omuzlarımdan Koca Bir Yük Gitti Çoktan Alıştım Yokluğuna, İnan Ki *** Attım Kendimi Sokaklara Dokundum Sarhoş, Yabancı Ellere Üstelikte Hiç Pişman Olmadım Ama Halimden De Hiç Memnum Kalmadım *** Umrumda Değil, İyi Ki Bitti Omuzlarımdan Koca Bir Yük Gitti Çoktan Alıştım Yokluğuna, İnan Ki *** Umrumda Değil, İyi Ki Bitti Omuzlarımdan Koca Bir Yük Gitti Çoktan Alıştım Yokluğuna, İnan Ki *** Aslında İyiyim Gerçekten Bir Kere Özgür Hissediyorum Kendimi Çapraz Yatıyorum Yatakta Oh Be Diyorum Her şey Tamamen Benim Artık Canım Ne İsterse Onu Yapıyorum Ama Bazen Bilhassa Akşam Olurken Bir Tuhaflık Olmuyor Değil Sızlıyorum… Özlüyorum… Resimlerini Atamıyorum Mesela. Bakamıyorum. Kızıyorum. Çok Kızıyorum. Üzmek İstiyorum Seni. Canını Yakmak İstiyorum. Sonra Yatışıyorum. Sana Da Üzülüyorum Ama İyileşiyorum Ya. İyileşiyorum *** Umrumda Değil, İyi Ki Bitti Omuzlarımdan Koca Bir Yük Gitti Çoktan Alıştım Yokluğuna, İnan Ki *** Umrumda Değil, İyi Ki Bitti Omuzlarımdan Koca Bir Yük Gitti Çoktan Alıştım Yokluğuna, İnan Ki