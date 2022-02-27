Sertab Gibi Şarkı Sözleri
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Sertab Erener
Sertab Gibi
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Neyin Varsa Kaldırıp Çöpe Attım
Saçlarımı Kestirdim Hemen Sarıya Boyattım
Bitanem Diye Kaydetmiştim Ya Hani Telefonuma,
Sildim Derhal Herkes Gibi Adını Yazdım
***
Sensizlik Bana Çok İyi Geldi
Ne Kadar Da İhmal Etmişim Kendimi
***
Umrumda Değil, İyi Ki Bitti
Omuzlarımdan Koca Bir Yük Gitti
Çoktan Alıştım Yokluğuna, İnan Ki
***
Umrumda Değil, İyi Ki Bitti
Omuzlarımdan Koca Bir Yük Gitti
Çoktan Alıştım Yokluğuna, İnan Ki
***
Attım Kendimi Sokaklara
Dokundum Sarhoş, Yabancı Ellere
Üstelikte Hiç Pişman Olmadım
Ama Halimden De Hiç Memnum Kalmadım
***
Umrumda Değil, İyi Ki Bitti
Omuzlarımdan Koca Bir Yük Gitti
Çoktan Alıştım Yokluğuna, İnan Ki
***
Umrumda Değil, İyi Ki Bitti
Omuzlarımdan Koca Bir Yük Gitti
Çoktan Alıştım Yokluğuna, İnan Ki
***
Aslında İyiyim Gerçekten
Bir Kere Özgür Hissediyorum Kendimi
Çapraz Yatıyorum Yatakta
Oh Be Diyorum Her şey Tamamen Benim Artık
Canım Ne İsterse Onu Yapıyorum
Ama Bazen Bilhassa Akşam Olurken Bir Tuhaflık Olmuyor Değil
Sızlıyorum…
Özlüyorum…
Resimlerini Atamıyorum Mesela.
Bakamıyorum.
Kızıyorum. Çok Kızıyorum.
Üzmek İstiyorum Seni. Canını Yakmak İstiyorum.
Sonra Yatışıyorum.
Sana Da Üzülüyorum
Ama İyileşiyorum Ya. İyileşiyorum
***
Umrumda Değil, İyi Ki Bitti
Omuzlarımdan Koca Bir Yük Gitti
Çoktan Alıştım Yokluğuna, İnan Ki
***
Umrumda Değil, İyi Ki Bitti
Omuzlarımdan Koca Bir Yük Gitti
Çoktan Alıştım Yokluğuna, İnan Ki
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incindim, incitildim derinden
terkettim kendimi
***
tesadüfen karşılaştım içimde
kendimle yeniden
***
bir minicik kız çocuğu bak
duruyor orada hâlâ
anlatamam gördüklerimi
o neşeli çocuğa
***
artık beni asla yaralayamaz
hayat eğer istemezsem
yıllar beni kolay yakalayamaz
ben durup beklemezsem
***
siz yine de incelikli davranın
benim kadar değilse de
***
ben bu yüzden, incelikler yüzünden
belki daha çok üzüldüm
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