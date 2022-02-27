Sertab Erener

Ayselin Şarkı Sözleri
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unutuldum, unutuldum
kurutulmuş güller gibi
yosun tutmuş duvarlara
yazılmış günler gibi
***
gece bitmez gündüz bitmez
bu yalnızlık hiç bitmez
ne kavgam bitti ne sevdam
ömür geçer gönül geçmez
***
her ayrılık bir vurgun değmeyin yaşlarıma
benden selam söyleyin bütün aşklarıma
her ayrılık bir vurgun değmeyin yaşlarıma
benden selam söyleyin bütün aşklarıma
***
çiçeklerim dökülür her mevsim
sonra yeniden açar
ümidimin boynu bükülür
sonra deniz bin defa taşar
bin defa taşar
***
unutuldum, unutuldum
kurutulmuş güller gibi
yosun tutmuş duvarlara
yazılmış günler gibi
***
gece bitmez gündüz bitmez
bu yalnızlık hiç bitmez
ne kavgam bitti ne sevdam
ömür geçer gönül geçmez
***
her ayrılık bir vurgun değmeyin yaşlarıma
benden selam söyleyin bütün aşklarıma
her ayrılık bir vurgun değmeyin yaşlarıma
benden selam söyleyin bütün aşklarıma
***
çiçeklerim dökülür her mevsim
sonra yeniden açar
ümidimin boynu bükülür
sonra deniz bin defa taşar
bin defa taşar
***
her ayrılık bir vurgun değmeyin yaşlarıma
benden selam söyleyin bütün aşklarıma
her ayrılık bir vurgun değmeyin yaşlarıma
benden selam söyleyin bütün aşklarıma
-
Buraya kadardı, canıma tak etti
E içime fenalık aman be yetti
Sinemaya gitme sokakta dolaşma
Telefona da bakma E yeter be, a a
***
Köle miyiz abi buda aşkmı yani
Nede acayipsin medeniyet hani
Hadi düş yakamdan gelme arkamdan
Kenardan kenardan dandirindin din din dan
Eeeeee stop ! Konuşmaa !
***
Şaşırdın artık iyice şaşırdın
Kendine gel sabrımı taşırdın
Dır dır, vır vır, zır zır, hır hır
Sonunda keyfimi fena kaçırdın
***
Köle miyiz abi buda aşkmı yani
Nede acayipsin medeniyet hani
Mini mini giyme kolonya sürme
Oturma kalkma konuşma e öl be
Oooof...ayıpsın ayıp oooof...
***
E anladık yakışıklı ve hoşsun
Kılık kıyafet yerinde de boşsun
Benim için farketmez yeter ki gönüller coşsun coşsun
***
Usanmadın mı daha oyunlardan,
E ne farkımız kaldı koyunlardan
Kelimeler zaten üç yüz tane
Al onları dilediğin gibi kullan
Hadi canım bu kadarda zor değil hayat
Bu numaraların hepsi inan ki bayat
***
Bu duruma göre sen
İyisimi yeniden işi gücü bırakta rüyaya yat
Oooof...ayıpsın ayıp oooof...
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Önce resimleri duvardan kaldırdım
Çay içtiğin bardağı rafa sakladım
Giydiğin ne varsa bir bir katladım
Bir damla yaş düştü çok ağlamadım
***
Kokun uçtu gitti açık camlardan
Sevdiğin şarkıyı hiç söylemedim
Korkmuyorum sensiz akşamlardan
Sevdiğimi unut özleyemedim
***
Sen haylaz rüzgarlar önünde şimdi
Sevdanın yükünü attım omuzumdan
Sen sandığım şey belki benim yüreğimdi
İyi ki dönmüşüm yolun başından
Of yolun başından
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Damarlarımda yine aşk var
Gözlerim yine bir manalı
Başladı güneşli yağmurlar
Islandı umudumun saçları
***
Kırılan dallar gibiyim
Ben her bahar dirilirim
Gizli bir kaynaktır içim
Kendime bir yol bulurum
***
Ben her bahar aşık olurum
Rüzgar olur yağmur olurum
Filizlenir anılarda gururum
Taşar içimden ruhum
***
Gönlümde sönen ateşin
Küllerini savururum
Kalbimdeki acelenin
Peşinde ben kaybolurum.
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