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7/24 Dinle Ayselin

Ayselin Şarkı Sözleri

Sertab Erener Ayselin şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Sertab Erener Ayselin şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Ayselin sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Sertab Erener

Sertab Erener

Ayselin

  • Ne Kavgam Bitti Ne Sevdam

  • Ayıpsın Ayıp

  • Yolun Başında

  • Ben Her Bahar Aşık Olurum

  • Sitem

  • Olacak Olacak

  • J Attendrai

  • Ünzile

  • Ah Mazi

  • Sultan Süleyman

  • Sir

  • Sevda

  • Yine Yeniden

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