Sertab Erener

unutuldum, unutuldum kurutulmuş güller gibi yosun tutmuş duvarlara yazılmış günler gibi *** gece bitmez gündüz bitmez bu yalnızlık hiç bitmez ne kavgam bitti ne sevdam ömür geçer gönül geçmez *** her ayrılık bir vurgun değmeyin yaşlarıma benden selam söyleyin bütün aşklarıma her ayrılık bir vurgun değmeyin yaşlarıma benden selam söyleyin bütün aşklarıma *** çiçeklerim dökülür her mevsim sonra yeniden açar ümidimin boynu bükülür sonra deniz bin defa taşar bin defa taşar *** unutuldum, unutuldum kurutulmuş güller gibi yosun tutmuş duvarlara yazılmış günler gibi *** gece bitmez gündüz bitmez bu yalnızlık hiç bitmez ne kavgam bitti ne sevdam ömür geçer gönül geçmez *** her ayrılık bir vurgun değmeyin yaşlarıma benden selam söyleyin bütün aşklarıma her ayrılık bir vurgun değmeyin yaşlarıma benden selam söyleyin bütün aşklarıma *** çiçeklerim dökülür her mevsim sonra yeniden açar ümidimin boynu bükülür sonra deniz bin defa taşar bin defa taşar *** her ayrılık bir vurgun değmeyin yaşlarıma benden selam söyleyin bütün aşklarıma her ayrılık bir vurgun değmeyin yaşlarıma benden selam söyleyin bütün aşklarıma