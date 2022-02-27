Sertab Erener

Sade Şarkı Sözleri
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Bir Bakarsa izi kalır
Gözleri Ne Kadar Da Güzel
Kızdırırsan Eser Geçer
Öfkesi Ne Kadar Da Güzel
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Sevinince Yankılanır
Gülüşü Yağmur Misali
Üzülürse Buğulanır
Gözleri Sonbahar Misali
Yeganedir, Şahanedir, Mucizedir Her Hali
***
Öyle De Güzel, Böyle De Güzel
Öyle De Güzel, Böyle De Güzel
Öyle De Güzel, Böyle De Güzel
Öyle De Güzel, Böyle De Güzel
***
Dokunursa Yanar Tenin,
Ellerin Ne Kadar Da Güzel.
Yaklaşınca Nefesinin Ateşi Ne Kadar da Ne Güzel
***
Aklını Alıverir Başından Sevebilme İhtimali
Her Daim İsmini Anmaktan Kalmadı Kalbimin Mecali
Yeganedir, Şahanedir, Mucizedir Her Hali
***
Öyle De Güzel, Böyle De Güzel
Öyle De Güzel, Böyle De Güzel
Öyle De Güzel, Böyle De Güzel
Öyle De Güzel, Böyle De Güzel
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Neyin Varsa Kaldırıp Çöpe Attım
Saçlarımı Kestirdim Hemen Sarıya Boyattım
Bitanem Diye Kaydetmiştim Ya Hani Telefonuma,
Sildim Derhal Herkes Gibi Adını Yazdım
***
Sensizlik Bana Çok İyi Geldi
Ne Kadar Da İhmal Etmişim Kendimi
***
Umrumda Değil, İyi Ki Bitti
Omuzlarımdan Koca Bir Yük Gitti
Çoktan Alıştım Yokluğuna, İnan Ki
***
Umrumda Değil, İyi Ki Bitti
Omuzlarımdan Koca Bir Yük Gitti
Çoktan Alıştım Yokluğuna, İnan Ki
***
Attım Kendimi Sokaklara
Dokundum Sarhoş, Yabancı Ellere
Üstelikte Hiç Pişman Olmadım
Ama Halimden De Hiç Memnum Kalmadım
***
Umrumda Değil, İyi Ki Bitti
Omuzlarımdan Koca Bir Yük Gitti
Çoktan Alıştım Yokluğuna, İnan Ki
***
Umrumda Değil, İyi Ki Bitti
Omuzlarımdan Koca Bir Yük Gitti
Çoktan Alıştım Yokluğuna, İnan Ki
***
Aslında İyiyim Gerçekten
Bir Kere Özgür Hissediyorum Kendimi
Çapraz Yatıyorum Yatakta
Oh Be Diyorum Her şey Tamamen Benim Artık
Canım Ne İsterse Onu Yapıyorum
Ama Bazen Bilhassa Akşam Olurken Bir Tuhaflık Olmuyor Değil
Sızlıyorum…
Özlüyorum…
Resimlerini Atamıyorum Mesela.
Bakamıyorum.
Kızıyorum. Çok Kızıyorum.
Üzmek İstiyorum Seni. Canını Yakmak İstiyorum.
Sonra Yatışıyorum.
Sana Da Üzülüyorum
Ama İyileşiyorum Ya. İyileşiyorum
***
Umrumda Değil, İyi Ki Bitti
Omuzlarımdan Koca Bir Yük Gitti
Çoktan Alıştım Yokluğuna, İnan Ki
***
Umrumda Değil, İyi Ki Bitti
Omuzlarımdan Koca Bir Yük Gitti
Çoktan Alıştım Yokluğuna, İnan Ki
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