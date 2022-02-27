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7/24 Dinle Sade

Sade Şarkı Sözleri

Sertab Erener Sade şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Sertab Erener Sade şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Sade sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Sertab Erener

Sertab Erener

Sade

  • Öyle De Güzel

  • İyileşiyorum

  • Acıtır

  • Cumartesi Pazar (Behzad Motallebi)

  • Cumartesi Pazar

  • Dönmüyorsun ( Ozan Yılmaz Mix )

  • Dönmüyorsun

  • Karalama Defteri

  • Oyna

  • Sade

  • Sus

  • Söz ( Boğaziçi Caz Korosu & Akapella Versiyon )

  • Söz

  • Çocuktuk Bir Zamanlar

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