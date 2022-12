Sertab Erener

Bir Bakarsa izi kalır Gözleri Ne Kadar Da Güzel Kızdırırsan Eser Geçer Öfkesi Ne Kadar Da Güzel *** Sevinince Yankılanır Gülüşü Yağmur Misali Üzülürse Buğulanır Gözleri Sonbahar Misali Yeganedir, Şahanedir, Mucizedir Her Hali *** Öyle De Güzel, Böyle De Güzel Öyle De Güzel, Böyle De Güzel Öyle De Güzel, Böyle De Güzel Öyle De Güzel, Böyle De Güzel *** Dokunursa Yanar Tenin, Ellerin Ne Kadar Da Güzel. Yaklaşınca Nefesinin Ateşi Ne Kadar da Ne Güzel *** Aklını Alıverir Başından Sevebilme İhtimali Her Daim İsmini Anmaktan Kalmadı Kalbimin Mecali Yeganedir, Şahanedir, Mucizedir Her Hali *** Öyle De Güzel, Böyle De Güzel Öyle De Güzel, Böyle De Güzel Öyle De Güzel, Böyle De Güzel Öyle De Güzel, Böyle De Güzel