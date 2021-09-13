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7/24 Dinle Sertab Erener Rengarenk
Rengarenk

Rengarenk

148 Parça | 09:42:25

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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Rengarenk

Sertab Erener 00:00
02

Koparılan Çiçekler / Akustik

Sertab Erener 04:07
03

Zor Kadın

Sertab Erener 03:48
04

Mecbursun

Sertab Erener 03:53
05

Öyle De Güzel

Sertab Erener 03:40
06

Kumsalda

Sertab Erener 03:46
07

Yanarım

Sertab Erener 03:15
08

İyileşiyorum

Sertab Erener 04:16
09

Bir Çaresi Bulunur

Sertab Erener 03:36

...

KAPAT
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