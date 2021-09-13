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7/24 Dinle
Sertab Erener
Rengarenk
Rengarenk
148 Parça | 09:42:25
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01
Rengarenk
Sertab Erener
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02
Koparılan Çiçekler / Akustik
Sertab Erener
04:07
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03
Zor Kadın
Sertab Erener
03:48
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04
Mecbursun
Sertab Erener
03:53
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05
Öyle De Güzel
Sertab Erener
03:40
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06
Kumsalda
Sertab Erener
03:46
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07
Yanarım
Sertab Erener
03:15
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08
İyileşiyorum
Sertab Erener
04:16
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09
Bir Çaresi Bulunur
Sertab Erener
03:36
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