Vur Yüreğim Şarkı Sözleri
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Sertab Erener
Vur Yüreğim
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Uzun zamandır hasret kaldım yüzüne
Muhtacım inan senin bir tek sözüne
Yalvarsam, ağlasam, kapansam dizine
Döner miyiz yine eski günlere?
***
Uzun zamandır hasret kaldım yüzüne
Muhtacım inan senin bir tek sözüne
Yalvarsam, ağlasam, kapansam dizine
Döner miyiz yine eski günlere?
***
Yine eskisi gibi beraber olsak
Ne olur sanki geçenleri unutsak
Hayat dönse, dünya dursa
Ölüm bile olsa, biz ayrılmasak
***
Söyle buldun mu aradığın aşkı söyle?
Yoksa yalnız mısın sen yine?
Benim gibi boynu bükük
Gözü yaşlı, tek başına
***
Söyle buldun mu aradığın aşkı söyle?
Yoksa yalnız mısın sen yine?
Benim gibi boynu bükük
Gözü yaşlı, tek başına
-
Aşk kaç büyümden,
Aşk dön ölümden,
Aşk bir sebepten,
Gel gir dünyama.
***
Aşk dön ölümden,
Bir sebepten, gir dünyama.
Aşk dön ölümden,
Geç tenimden, gel gir dünyama.
***
Aşk vur yürekten,
Aşk yak gönülden,
Aşk geç tenimden,
Gel gir kanıma.
-
Ne olur aç kapıyı
Yine tat yüreğim acıyı
Yenildik mi biz maziye
Aç kapıyı
***
Darıldık kendimize
Ucu yanmış resmimize
Kaybolan ümidimize
Gençliğimize
***
Yanarım yanarım, gün geçer yanarım
Ah gecelerin hesabını kimlere sorarım
***
Yanarım yanarım ne yapsam yanarım
Ah gecelerin hesabını kimlere sorarım
***
Ne olur aç kapıyı
Yine tat yüreğim acıyı
Yenildik mi biz maziye
Aç kapıyı
***
Yanarım yanarım, gün geçer yanarım
Ah gecelerin hesabını kimlere sorarım
***
Yanarım yanarım ne yapsam yanarım
Ah gecelerin hesabını kimlere sorarım
***
Gecelere sor beni
Gün dediğin nerden bilir ki halimi?
Yalnızlığa sor beni
Yalan aşklar anlatamaz ki halimi
***
Yanarım yanarım, gün geçer yanarım
Ah gecelerin hesabını kimlere sorarım
***
Yanarım yanarım ne yapsam yanarım
Ah gecelerin hesabını kimlere sorarım
-
Önce resimleri duvardan kaldırdım
Çay içtiğin bardağı rafa sakladım
Giydiğin ne varsa bir bir katladım
Bir damla yaş düştü, çok ağlamadım
***
Kokun uçtu gitti açık camlardan
Sevdiğin şarkıyı hiç söylemedim
Korkmuyorum sensiz akşamlardan
Sevdiğimi unut, özleyemedim
***
Sen haylaz rüzgarlar önünde şimdi
Sevdanın yükünü attım omzumdan
Sen sandığım şey belki benim yüreğimdi
İyi ki dönmüşüm yolun başından
Of yolun başından…
***
Önce resimleri duvardan kaldırdım
Çay içtiğin bardağı rafa sakladım
Giydiğin ne varsa bir bir katladım
Bir damla yaş düştü, çok ağlamadım
***
Sen haylaz rüzgarlar önünde şimdi
Sevdanın yükünü attım omzumdan
Sen sandığım şey belki benim yüreğimdi
İyi ki dönmüşüm yolun başından
Of yolun başından…
-
Acı bitti aşk bu defa
Yanıyor içim hala
Yüreğimde can buluyor
Her vuruşunda
***
Bana sorma hiç o günü
Eriyor tenim bedenim
Gecelerce iz sürerek
Aşk bulunmayacak
***
Sorma, sus sorma
Aşkın yıllarca, hoş bir kör tuzak, heyhat
***
Yapma çok yıkıldım, zor avundum
Affet, zor kadındım, gel unuttum gel
***
Yapma çok yıkıldım, zor avundum
Affet, zor kadındım, gel unuttum gel
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