Tesadüf Aşk Şarkı Sözleri
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Sertab Erener
Tesadüf Aşk
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Her şey ne kadar hızlı, her şey ne çok
Oturup ince şeyler düşünmek için vakit yok
En son ne zaman baktın gökyüzüne
Ne zaman geldin göz göze birisiyle
***
Ben yine yollara düştüm yine zorlara
Hem korkak hem gözü kara uçlardan uçlara
Ben yine taşlara vurdum deli başımı
Sürüklüyorum kendimi tesadüf aşklara
***
Yanmışız aman halimiz duman
Yetmiyor zaman aman, aman, aman
Yanmışız aman halimiz duman
Yetmiyor zaman aman, aman, aman
***
Ne kadar oldu vapurla karşıya geçmeyeli
Oturup bir çay bahçesinde çay içmeyeli
Ne zaman alıştın sen yalan söylemeye
Kendini en seveninden bile gizlemeye
***
Ben yine yollara düştüm yine zorlara
Hem korkak hem gözü kara uçlardan uçlara
Ben yine taşlara vurdum deli başımı
Sürüklüyorum kendimi tesadüf aşklara
***
Bir adım atsaydın ben hazırdım halbuki
Kendini bıraksan taşırdın git-gel'lerini
Neden kabuk bağlamaz ki bu gizli yara
Biraz daha dayansaydın sarardık belki
***
Yanmışız aman, halimiz duman
Yetmiyor zaman aman, aman, aman
***
Ben yine yollara düştüm yine zorlara
Hem korkak hem gözü kara uçlardan uçlara
Ben yine taşlara vurdum deli başımı
Sürüklüyorum kendimi tesadüf aşklara
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