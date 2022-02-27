Sertab Erener

Her şey ne kadar hızlı, her şey ne çok Oturup ince şeyler düşünmek için vakit yok En son ne zaman baktın gökyüzüne Ne zaman geldin göz göze birisiyle *** Ben yine yollara düştüm yine zorlara Hem korkak hem gözü kara uçlardan uçlara Ben yine taşlara vurdum deli başımı Sürüklüyorum kendimi tesadüf aşklara *** Yanmışız aman halimiz duman Yetmiyor zaman aman, aman, aman Yanmışız aman halimiz duman Yetmiyor zaman aman, aman, aman *** Ne kadar oldu vapurla karşıya geçmeyeli Oturup bir çay bahçesinde çay içmeyeli Ne zaman alıştın sen yalan söylemeye Kendini en seveninden bile gizlemeye *** Ben yine yollara düştüm yine zorlara Hem korkak hem gözü kara uçlardan uçlara Ben yine taşlara vurdum deli başımı Sürüklüyorum kendimi tesadüf aşklara *** Bir adım atsaydın ben hazırdım halbuki Kendini bıraksan taşırdın git-gel'lerini Neden kabuk bağlamaz ki bu gizli yara Biraz daha dayansaydın sarardık belki *** Yanmışız aman, halimiz duman Yetmiyor zaman aman, aman, aman *** Ben yine yollara düştüm yine zorlara Hem korkak hem gözü kara uçlardan uçlara Ben yine taşlara vurdum deli başımı Sürüklüyorum kendimi tesadüf aşklara