Sertab Erener

Sakin Ol Şarkı Sözleri
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Ne çok hata yaptık,
Ne çok hırpalandık.
Kırık, dökük, hayatlarımız lekeli.
Ne renk, ne ışık var,
Her şey ne kadar ortalama.
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Yazık, yazık, yazık, yazık oldu.
Yazık, yazık, yazık, yazık oldu.
***
Vurulduk ince ince,
Ayrılıklara bölündük.
Fark etmedik senelerce
Yalnızlıkla yürüdük.
***
Vurulduk ince ince,
Ayrılıklara bölündük.
Fark etmedik senelerce
Yalnızlıkla yürüdük.
***
Vurulduk ince ince,
Ayrılıklara bölündük.
Fark etmedik senelerce
Yalnızlıkla yürüdük.
***
Vurulduk ince ince,
Ayrılıklara bölündük.
Fark etmedik senelerce
Yalnızlıkla yürüdük.
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Her gün bir şey daha biter
Giderek acı vermez biten şeyler
Kayıtsız bir razı oluş başlar
Sıradan izler bırakır en tutkulu aşklar.
***
Aldırma deli gönlüm,
Giden gitsin.
Sen şarkılar söyle içinden, boş ver.
***
Aldırma deli gönlüm,
Giden gitsin.
Sen şarkılar söyle içinden, boş ver.
***
Yalanlarla, yasaklarla
Yazılır hesabına günah günler,
Bitmez bu son pişmanlıklar ah!
Soluyor birer birer içimizdeki güller.
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Aldırma deli gönlüm,
Giden gitsin.
Sen şarkılar söyle içinden, boş ver.
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Aldırma deli gönlüm,
Giden gitsin.
Sen şarkılar söyle içinden, boş ver.
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