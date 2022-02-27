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7/24 Dinle Sakin Ol

Sakin Ol Şarkı Sözleri

Sertab Erener Sakin Ol şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Sertab Erener Sakin Ol şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Sakin Ol sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Sertab Erener

Sertab Erener

Sakin Ol

  • Vurulduk

  • Aldırma Deli Gönlüm

  • Suçluyum

  • Ateşle Barut

  • Yalnızlık Senfonisi

  • Sakin Ol

  • Unutamadım

  • Oyun Bitti

  • Elele

  • O Ye

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