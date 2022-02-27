Sertab Erener

Ne çok hata yaptık, Ne çok hırpalandık. Kırık, dökük, hayatlarımız lekeli. Ne renk, ne ışık var, Her şey ne kadar ortalama. *** Yazık, yazık, yazık, yazık oldu. Yazık, yazık, yazık, yazık oldu. *** Vurulduk ince ince, Ayrılıklara bölündük. Fark etmedik senelerce Yalnızlıkla yürüdük. *** Vurulduk ince ince, Ayrılıklara bölündük. Fark etmedik senelerce Yalnızlıkla yürüdük. *** Vurulduk ince ince, Ayrılıklara bölündük. Fark etmedik senelerce Yalnızlıkla yürüdük. *** Vurulduk ince ince, Ayrılıklara bölündük. Fark etmedik senelerce Yalnızlıkla yürüdük.