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7/24 Dinle Vur Yüreğim

Vur Yüreğim Şarkı Sözleri

Sertab Erener Vur Yüreğim şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Sertab Erener Vur Yüreğim şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Vur Yüreğim sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Sertab Erener

Sertab Erener

Vur Yüreğim

  • Zor Kadın

  • Aşk

  • Tek Başına

  • Yanarım

  • Yolun Başı

  • Vur Yüreğim

  • Makber

  • Sarıl Bana

  • Sır

  • Gece Kraliçesi

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