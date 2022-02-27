Sertab Erener

Zor Kadın Acı bitti aşk bu defa Yanıyor içim hala Yüreğimde can buluyor Her vuruşunda *** Bana sorma hiç o günü Eriyor tenim bedenim Gecelerce iz sürerek Aşk bulunmayacak *** Sorma, sus sorma Aşkın yıllarca, hoş bir kör tuzak, heyhat *** Yapma çok yıkıldım, zor avundum Affet, zor kadındım, gel unuttum gel *** Yapma çok yıkıldım, zor avundum Affet, zor kadındım, gel unuttum gel

Aşk Aşk kaç büyümden, Aşk dön ölümden, Aşk bir sebepten, Gel gir dünyama. *** Aşk dön ölümden, Bir sebepten, gir dünyama. Aşk dön ölümden, Geç tenimden, gel gir dünyama. *** Aşk vur yürekten, Aşk yak gönülden, Aşk geç tenimden, Gel gir kanıma.

Tek Başına Uzun zamandır hasret kaldım yüzüne Muhtacım inan senin bir tek sözüne Yalvarsam, ağlasam, kapansam dizine Döner miyiz yine eski günlere? *** Uzun zamandır hasret kaldım yüzüne Muhtacım inan senin bir tek sözüne Yalvarsam, ağlasam, kapansam dizine Döner miyiz yine eski günlere? *** Yine eskisi gibi beraber olsak Ne olur sanki geçenleri unutsak Hayat dönse, dünya dursa Ölüm bile olsa, biz ayrılmasak *** Söyle buldun mu aradığın aşkı söyle? Yoksa yalnız mısın sen yine? Benim gibi boynu bükük Gözü yaşlı, tek başına *** Söyle buldun mu aradığın aşkı söyle? Yoksa yalnız mısın sen yine? Benim gibi boynu bükük Gözü yaşlı, tek başına

Yanarım Ne olur aç kapıyı Yine tat yüreğim acıyı Yenildik mi biz maziye Aç kapıyı *** Darıldık kendimize Ucu yanmış resmimize Kaybolan ümidimize Gençliğimize *** Yanarım yanarım, gün geçer yanarım Ah gecelerin hesabını kimlere sorarım *** Yanarım yanarım ne yapsam yanarım Ah gecelerin hesabını kimlere sorarım *** Ne olur aç kapıyı Yine tat yüreğim acıyı Yenildik mi biz maziye Aç kapıyı *** Yanarım yanarım, gün geçer yanarım Ah gecelerin hesabını kimlere sorarım *** Yanarım yanarım ne yapsam yanarım Ah gecelerin hesabını kimlere sorarım *** Gecelere sor beni Gün dediğin nerden bilir ki halimi? Yalnızlığa sor beni Yalan aşklar anlatamaz ki halimi *** Yanarım yanarım, gün geçer yanarım Ah gecelerin hesabını kimlere sorarım *** Yanarım yanarım ne yapsam yanarım Ah gecelerin hesabını kimlere sorarım