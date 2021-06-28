Son dakika transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor… Teknik direktör Sergen Yalçın ile yeniden anlaşmaya varan siyah beyazlılar, transferde düğmeye bastı. Adem Ljajic ile yollarını ayırmayı planlayan Kartal, orta saha mevkisi için Galatasaray'ın da istediği Konstantinos Fortounis'i gündemine aldı. Oyuncunun menajeri Koutsoliakos görüşme için İstanbul’a çağırıldı. İşte tüm detaylar… | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)