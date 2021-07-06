Son dakika transfer haberi… Geçtiğimiz sezonu çifte kupayla kapatan Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları teknik direktör Sergen Yalçın'ın liderliğinde tüm hızıyla sürüyor. Yeni sezonda da kupaya uzanmak isteyen Siyah-Beyazlılar, transfer çalışmalarını da hummalı bir şekilde sürdürürken, özellikle Montero'nun ayrılması ve Vida'nın gitme ihtimalini göz önünde bulundurarak savunmaya takviyeler yapmak istiyor. Transfer listesi bir hayli kabarık olan Kartal, iki yeni ismi listesine ekledi. İşte detaylar ve transfer operasyonunun detayları… (BJK haberi)