Son dakika spor haberi: EURO 2020'de Danimarka'nın Finlandiya ile oynadığı karşılaşmada bir anda yere yığılan ve yapılan ilk yardım ile beraber kalp masajı sonrası hayata döndürülen Christian Eriksen ile ilgil yeni iddialar ortaya atılıyor. Buna göre, son 1 yılda Inter ve Danimarka formasıyla 61 maça çıkan Eriksen için, "Kalbi yoğun maç takvimine dayanmadı" yorumları yapıldı. 29 yaşındaki futbolcunun 2 kez Covid'e yakalanması da bu hastalığın kalp üzerindeki kötü etkilerini yeniden tartışmaya aştı.