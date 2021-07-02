Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de yeni sezonda merakla beklenen seyirci kararını duyurdu. TFF'den yapılan açıklamaya göre 2021-2022 sezonunda oynanacak maçlarda, stadyum kapasitelerinin %50'si oranında seyirci alınmasına, ayrıca localara tüm kapasitesi oranında seyirci alınmasına karar verildi. TFF'nin bu kararı sonrası kulüplerin 250 milyon TL'lik bilet gelirinin yanı sıra yaklaşık 50 milyon TL de loca satışından gelir elde edeceği ve kasalarına toplam 300 milyon TL gireceği öğrenildi.