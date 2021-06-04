Koronavirüs salgınının nerede ve nasıl başladığıyla ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Dünyayı etkisi altına alan salgın, yayıldığı günden bu yana 3 milyon 717 bin kişiyi öldürürken, virüsün kaynağına ilişkin iddialara dair yeni belgeler kamuoyuyla paylaşılıyor. Son olarak Çinli bilim insanı Dr. Li-Meng Yan, canlı yayında yaptığı açıklamada arasında ABD Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci’nin de bulunduğu birçok üst düzey isimden gelen mailleri ifşa ederek, virüsün Çin hükümeti tarafından silah olarak üretildiğini ileri sürdü.