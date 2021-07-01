Cinsiyet eşitliğini artırmak için Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen Nesil Eşitliği Forumu'na, Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un tavırları damga vurdu. Ülkede geçtiğimiz aylarda kabul edilerek yürürlüğe giren ve büyük tepki çeken İslam karşıtı yasa tasarısının mimarlarından olan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, partisinin büyük bir hızla oy kaybetmeye devam etmesiyle çareyi Müslümanlarla birliktelik karesi vermekte buldu. Forum sırasında imza attıkları eşitlik mücadeleleri nedeniyle barış ödülü alan başörtülü kadınlarla aynı sahneyi paylaşmayı tercih eden Macron’un ikiyüzlü tavrı, büyük tepki topladı.