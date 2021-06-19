Yunanistan'da yaşanan bir cinayet akıllı saat sayesinde ortaya çıktı. 20 yaşındaki Karolain Anagnostopulu'nun katili 40 gün içinde yakalanırken 11 aylık bebeğinin yanında bulunan genç kadının katili soyguncular değil pilot eşi Babis Anagnostopulos çıktı. Katil kocayı ele veren ise akıllı saat oldu. Vahşi şekilde hayatını kaybeden genç kadının akıllı saatinden çıkan bilgilerde kocasının eve hırsızlar girdiğini söylediğinden 2 saat önce kalbinin durduğu ortaya çıktı. Katil koca, karısının ağzına bir tişört sıkıştırarak boğduğunu itiraf etti.